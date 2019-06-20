Новым послом Великобритании в Беларуси будет Жаклин Перкинс

Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси.

«Срок полномочий посла Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года. На этом посту Фионну Гибб сменит Жаклин Перкинс, назначенная послом ее величества в Республике Беларусь», - сообщили в посольстве Великобритании.

Перкинс сейчас учит русский язык. До этого дипломат работала в Кувейте, Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте, ОАЭ, сообщается в пресс-релизе МИД и по делам Содружества.