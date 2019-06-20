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Новым послом Великобритании в Беларуси будет Жаклин Перкинс

21.06.2019 18:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси.

«Срок полномочий посла Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года. На этом посту Фионну Гибб сменит Жаклин Перкинс, назначенная послом ее величества в Республике Беларусь», - сообщили в посольстве Великобритании.

Перкинс сейчас учит русский язык. До этого дипломат работала в Кувейте, Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте, ОАЭ, сообщается в пресс-релизе МИД и по делам Содружества.

Гибб возглавляет британскую дипмиссию в Беларуси c января 2016 года. На встрече с журналистами в Минске в 2018 году она отметила, что продвижение демократических реформ в Беларус по-прежнему является проблематичным.

 
Теги: Минск
 
 
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Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси.
 
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