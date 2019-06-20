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Новым послом Великобритании в Беларуси будет Жаклин Перкинс
Источник материала: БДГ
Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси.
«Срок полномочий посла Фионны Гибб заканчивается в августе 2019 года. На этом посту Фионну Гибб сменит Жаклин Перкинс, назначенная послом ее величества в Республике Беларусь», - сообщили в посольстве Великобритании.
Перкинс сейчас учит русский язык. До этого дипломат работала в Кувейте, Министерстве иностранных дел и по делам Содружества, Бахрейне, Египте, ОАЭ,
Гибб возглавляет британскую дипмиссию в Беларуси c января 2016 года. На встрече с журналистами в Минске в 2018 году
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Жаклин Перкинс назначена новым послом Великобритании в Беларуси.
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