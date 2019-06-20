Источник материала: Ежедневник





США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент, передает interfax.by .

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране.

"Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам. Когда я спросил, сколько человек погибнет, - 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.