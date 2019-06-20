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Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

21.06.2019 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени

США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент, передает interfax.by.

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране.

"Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам. Когда я спросил, сколько человек погибнет, - 150 человек, сэр, ответил генерал", - написал Трамп.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее газета The New York Times утверждала, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.
 
 
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США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.
 
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