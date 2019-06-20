В лесу у озера, без адреса. Минчанин построил необычную усадьбу в глуши и создает лодочное ранчо

Источник материала: Tut.by

Построить дом со всеми удобствами в лесной глуши Нарочанского края, где нет асфальтированных дорог и коммуникаций — дело почти безнадежное. Но не для героя нашего материала Алексея, который возглавляет инжиниринговую компанию. У него хватило и желания, и терпения, и средств осуществить свою мечту. За десять лет на месте заброшенных дач на берегу живописного озера вырос небольшой усадебный комплекс из нескольких домов в традиционном белорусском сельском стиле. И деньги здесь, пожалуй, не ключевое слово.

Возрождение хутора

Старожилы говорят, что когда-то здесь был хутор Дубравы, но после Второй мировой войны от него ничего не осталось. Когда участок обрел нового хозяина, здесь стояло несколько недостроенных дачных домиков. Прежние хозяева, получившие эту землю в 90-е, не рассчитали своих сил. Поэтому в итоге продали заброшенную недвижимость.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новые владельцы, а это были родственники и друзья минчанина Алексея, начали со слома по сути руин. И вывоза мусора, который здесь годами оставляли заезжающие прямо к кромке воды «шашлыковые» туристы. Поработать пришлось немало. В результате вывезли разного рода хлам и мусор на пяти грузовиках.

Грунты здесь оказались тяжелые, глина и суглинок. Из всех коммуникаций только электроэнергия от старого трансформатора в соседней деревне. И все же трудности не остановили строительство. Фундаменты делали ленточные с облицовкой диким камнем, который собирали по округе.



Дот находится совсем рядом с домом — вход в него начинался буквально от крыльца

Когда копали фундаменты, обнаружили немало руин фортификационных сооружений Первой мировой войны. Под одним из уже построенным домом скрываются остатки немецкого блиндажа с колодцем и ходом сообщения с ДОТом.

— Сначала хотели как-то обыграть эти объекты и сохранить их, но с этой задачей не справились — слишком нелепо, а главное, накладно выходило.

Кстати, недалеко от усадьбы можно найти отлично сохранившийся штабной немецкий блиндаж — сухой и целый.





Стены возводили из оцилиндрованного бруса диаметром 20 сантиметров.

— В Беларуси трудно найти качественный лес, — говорит глава семейства Алексей, который и явился инициатором стройки, — Настоящий зрелый лес был вырезан в стране после войны, когда была нужда побыстрее восстановить разрушенные города и села. А сейчас это практически незрелая древесина, настоящий твердый лес можно привезти только из России. Тем не менее, строим из того, что имеется в наличии.

Правда, изготовителям оцилиндровки, уверявших, что в простом бревенчатом доме будет жить комфортно, здесь не поверили.



Практически все дома в усадьбе — в традиционном белорусском сельском стиле

— Закон Ломоносова-Лавуазье гласит: «Если где-то что-то прибыло, значит, где-то что-то убыло», — объясняет Алексей. — Сэкономил на стенах, потратишься на отоплении. Поэтому дома одели в «каменную» вату и обшили простыми обрезными досками, обустроив, по сути, утепленные вентилируемые фасады. На краске не экономили: она стоит уже десять лет. В домах летом прохладно, а отопительный сезон начинается на пару недель позже, чем в среднем по стране.



Фасад отделан фиброцементной доской. Это очень практичный материал, отлично имитирует древесную текстуру, и его не нужно красить

И вот в усадьбе появились четыре деревянных дома интересной архитектуры. Отметим, что все они с крышей из металлочерепицы. Любой другой кровельный материал быстро «зацветает» в окружении леса.

А как же коммуникации?

Теперь же все строения здесь оснащены по последнему слову техники: отопление, кондиционирование, водопровод и канализация. Но так было не всегда.

— Печи и камины соорудили во всех домах, — говорит Алексей. По традиции печь в славянском доме — это центр притяжения, источник жизненной энергии. Зимой все они протапливаются, принося вместе с теплом и запахом дыма чувство очага, родного дома.





Поначалу они и были единственным источником тепла. Потом установили твердотопливные котлы чешского производства. Дров стало уходить больше, забот прибавилось. Большую долю отрицательных моментов в использовании такого оборудования носит так называемый человеческий фактор. Вовремя подбросить, отрегулировать, проконтролировать. Не всегда это получается. И хотя ничего серьезного не произошло, хозяева все же решились на переход к современным технологиям отопления жилых домов. Решение установить геотермальные насосы пришло не просто, ведь стоимость такого оборудования немаленькая. И все же насосы установили.



Тепловой насос даже не пришлось прятать — он хорошо вписался в интерьер

— Наши гости просят показать агрегаты и все без исключения считают, что здесь используется тепло земли именно для обогрева дома. Но это совсем не так, — поясняет Алексей. — Ведь агрегат — это холодильник наоборот. Образующийся холод надо сбрасывать. То есть, привести выскочивший из насоса антифриз от минусовой температуры к плюсовой. Вот здесь постоянная температура почвы, которая составляет примерно +7 градусов, и выручает, антифриз проходит 80 метров вниз, по пластиковым белорусского производства трубам, опущенным в скважины, а затем поднимается вверх. А тепло, поступающее в дома, вырабатывается от физико-химического процесса сжатия хладогена. Вот так примерно мы им и объясняем.



Тепловой насос Nibe. Греет сразу два дома

Счета за электричество после установки насосов драматически не увеличились. Да, расход электроэнергии немного повысился. Но зато никаких дров, волнений и неудобств.

Дома с историей

Хозяева находятся в постоянном поиске новых идей для декорирования домов, устройства малых форм на территории.





Идеи привозят из путешествий, посещения профильных выставок. В домах можно увидеть коллекцию самоваров, армейских и гражданских фуражек.





— Изюминой всего того «хлама», который мы натащили сюда, является коллекция каслинского чугунного литья — улыбается Алексей. — Уникальность этого ремесленничества состоит в том, что чугун — один из самых тугоплавких металлов. Во всем мире подобные статуэтки льют из бронзы, алюминия, латуни, шпиатра. А вот русские с присущим им упрямством и «перпендикулярностью» к общепринятой практике, решили отливать фигуры и целые композиции с сотнями мелких деталей именно из чугуна. И у мастеров это блестяще получилось. За что они даже были удостоены золотой медали на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Мой прадед работал на царском чугунолитейном заводе в Белой Холунице. От него мне досталась пепельница в виде лаптя. Она и стала отправным предметом коллекции.





В резиденции хозяев царит интерьер в стиле прованс. Много воздуха, много света. Первый этаж — это общее пространство гостиной, столовой и кухни.



Интерьер в «хозяйском» доме





Сегодня центром усадьбы по праву стал небольшой, но очень светлый и уютный павильон с печью для выпекания пиццы, сложенной по всем правилам итальянских традиций.





Ее сделали своими рукам, по чертежам, выуженным из интернета. Здесь все по серьезному — как в итальянской пиццерии.

Рядом стоит плита на дровах — на ней тоже можно готовить, а в холодное время она работает на отопление. Летом здесь жарковато, идеальное время — межсезонье. Алексей говорит, что простой навес еще предстоит построить.





Дела хозяйские

Территория вокруг домов также является объектом пристального внимания хозяев. Овощные грядки перемежаются с цветочными клумбами, посадками хвойников различных форм, фруктовыми деревьями.







Резервуар для дождевой воды. Когда он заполняется, вода по водостоку уходит в ливневку

В распоряжении супруги Алексея Елены — две современные теплицы. Чтобы овощеводу не приходилось постоянно гнуть спину, центральная дорожка заглублена в землю на пятьдесят сантиметров и выложена плиткой. Хозяева ежегодно снимают хороший урожай перцев и томатов, самостоятельно заготовляя их на зиму. Огуречная теплица позволяет ставить бочковые огурцы, которые затем переправляются в глубокий погреб.





— У нас отличная артезианская вода, поднимаем ее с глубины почти восемьдесят метров, — объясняет Елена, — поэтому огурцы получаются крепкие и хрустящие. Крепость и аромат им придают дубовые, вишневые и смородиновые листья, которые собираем тут же в усадьбе. Мы, кстати, высадили на территории более пятидесяти различных неплодовых деревьев, включая канадский дуб, датскую и корейскую пихты, метасеквойю, граб, бук. Много красивоцветущих кустарников: форзиция, спирея, пузыреплодник и другие.



Система полива

Есть в усадьбе и птичник, где содержаться куры-несушки чешской селекции Доминант. В крошечном помещении, тем не менее, все построено по науке: соблюдается световой, тепловой режим, устроена вентиляция, подается свежая вода. И это не случайно. Алексей возглавляет инжиниринговую фирму, которая занимается планированием, проектированием и оснащением птице и свиноферм.



Между усадьбой и озером — луг, на котором растет люцерна

— Мы и дорожным строительством занимаемся, — шутит Алексей. — Строим не дороги, а дорожки. Вот эта, например, к курятнику построена по принципу дорог римской империи. То есть весь пирог сделан, как рекомендовали римляне. А они в этом толк знали.



Аппиевая, или римская, дорога из камня

Но гостей, прежде всего, привлекает приподнятая дорожка через болото, которая ведет в соседнюю деревню. Доски лежат уже почти десять лет, а выглядят неплохо. Секрет в том, что их пропитывали в кипящем трансформаторном отработанном масле методом погружения.



Длина дороги через болото 110 метров

Так же построен и причал для лодок на озере. С него хозяева и гости рыбачат. Поскольку озеро очень глубокое — максимальная глубина в некоторых точках достигает сорока метров, — рыбу поймать не так просто, надо приноровиться.

Хозяева усадьбы очень заботятся об озере и борются с соседним СПК, который вывозит навоз «на ладшафт», но с талыми водами вредные вещества, так или иначе, попадают в озеро. Раньше в нем водились раки, но, похоже, руководство СПК решило извести их самым серьезным образом. И у них это получилось.





Лодочное ранчо

Хозяева усадьбы решили привлекать туристов и создать «лодочное ранчо». Начало уже положено — в их флотилии есть байдарки, каноэ, китайские лодки-драконы. По мнению хозяев, те люди, которые хотят ходить на лодках — люди правильные и воспитанные. И не нанесут урона усадьбе.



