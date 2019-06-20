|
Заседание Совета по развитию предпринимательства пройдет в Вороновском райисполкоме
21.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
26 июня в 11.00 в здании Вороновского райисполкома (в большом зале) состоится заседание Совета по развитию предпринимательства с участием специалистов Гродненского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей.
Приглашаются представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, физические лица района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июня в 11.00 в здании Вороновского райисполкома (в большом зале) состоится заседание Совета по развитию предпринимательства с участием специалистов Гродненского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)