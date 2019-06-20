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Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

Скачать продукт можно автоматически по QR-коду или вручную, набрав в поисковике магазина приложений: «M6 Grodno».

Теперь туристический «Автогид по дорогам Гродненской области» доступен для пользователей Android и iOS в магазинах приложений Google Play и AppStore из любой точки мира. Презентация нового продукта, к слову, первого в стране, прошла в день открытия II Европейских игр неслучайно: приложение, которое информирует пользователя о достопримечательностях, гостиницах, придорожных кафе, заправочных станциях и других объектах, расположенных вблизи трассы М6 Минск–Гродно, призвано помочь путешественникам, в том числе иностранным туристам, сориентироваться на местности и спланировать свой маршрут. Как известно, участниками и болельщиками уже стартовавшего мультиспортивного форума станут десятки тысяч зарубежных гостей. Многие из них пересекают границу в пунктах пропуска области – для них знакомство с Беларусью начнется с Гродненского региона.

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

– Создание этого мобильного приложения – возможность еще раз продемонстрировать зарубежным гостям туристический потенциал нашего региона, – рассказал заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Для участников и болельщиков Евроигр мы организовали особую систему пропуска на границе с привлечением волонтеров, информационный центр. Вдоль трассы М6 установлены более 50 туристических знаков и 18 карт-схем с информацией о гостиницах, объектах придорожного сервиса, историко-культурного наследия. Новый мобильный продукт также призван упростить путешествие по Гродненщине и популяризировать наш туристический потенциал.

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

Впрочем, приложение будет полезно не только для иностранных туристов, но и для белорусов, решивших поближе познакомиться с Гродненщиной. Скачать продукт можно автоматически по QR-коду или вручную, набрав в поисковике магазина приложений: «M6 Grodno». Пока создана первая версия мобильного автогида, затрагивающая только те объекты, которые расположены в пределах трассы М6. Со временем приложение охватит все дороги области. Расширяться будет и функционал продукта. Сейчас программа работает на двух языках – русском и английском. В ближайшем будущем в этот перечень войдут польский, литовский, немецкий и другие языки. Как это работает.

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр
Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр
Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

После установки приложения и авторизации пользователь попадает на главную страницу, где видит карту области с отображением погоды. В меню представлен каталог объектов: автозаправочные станции, пункты питания, отели и гостиницы, площадки отдыха, банкоматы – всего порядка двух сотен объектов. Одним кликом открываются описание и фотографии, время работы, контактные данные, расстояние от текущего местоположения. Авторизированный пользователь имеет возможность выставлять свою оценку объекту, формируя тем самым его рейтинг. Есть и функция обратной связи. Добавляются новые возможности.

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

– Мы продолжаем анализировать потребности пользователей. В соответствии с ними разрабатываем обновления, – рассказал руководитель компании-разработчика мобильного приложения «Автогид по дорогам Гродненской области» Федор Громак. – Кроме добавления новых языков и расширения охватываемых дорог и объектов, планируем внедрить вход через социальные сети, дополнительные фильтры, например, по рейтингу или радиусу расположения. Прорабатываем возможность самостоятельного добавления пользователем новых объектов, которых еще нет в списке.

Мобильное туристическое приложение M6 официально презентовали в Гродно в день старта II Европейских игр

Пока мобильное приложение М6 – информационный туристический проект, но не исключено, что в ближайшем будущем он станет на коммерческие рельсы, ведь представители частного бизнеса и объектов туристической инфраструктуры заинтересованы в привлечении зарубежных гостей не меньше, чем руководство области. К слову, тем иностранцам, что пересекают границу в пунктах пропуска региона, о новом мобильном продукте расскажут волонтеры, рекламу мобильного приложения можно будет увидеть и на бигбордах. Кроме того, в области продолжается разработка еще одного мобильного приложения – путешествия по Августовскому каналу. Его автор – один из магистрантов ГрГУ имени Янки Купалы.

#II европейские игры
Анна РАДЮК
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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