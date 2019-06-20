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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским нападающим. Он выигрывал Кубок Гагарина
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» договорилось о контракте с канадским нападающим Франсисом Паре.
В Северной Америке Паре выступал в QMJHL и AHL, после чего уехал в Европу. С 2014 года Паре выступает в КХЛ. Он защищал цвета магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», загребского «Медвешчака», братиславского «Слована» и екатеринбургского «Автомобилиста».
Всего 32-летний центрфорвард провел в КХЛ 303 матча, в которых набрал 156 (75+81) очков.
В 2014 году в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина.
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с канадским нападающим. Он выигрывал Кубок Гагарина
Минское «Динамо» договорилось о контракте с канадским нападающим Франсисом Паре.
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