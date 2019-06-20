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Сегодня в Мстиславле прошёл велопробег «Экологичный образ жизни». Фоторепортаж.
21.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В спортивном событии приняло участие около сотни велосипедистов разных возрастов со всего района. Маршрут участников стартовал у Кургана Славы, пролегал по улицам города и завершился на площади Петра Мстиславца.
Мероприятие проводилось в рамках Европейской недели устойчивой энергетики, а также было приурочено к грядущему празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатором пробега выступил отдел экономики райисполкома при поддержке Регионального Центра развития.
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В спортивном событии приняло участие около сотни велосипедистов разных возрастов со всего района. Маршрут участников стартовал у Кургана Славы, пролегал по...
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