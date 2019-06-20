Сегодня в Мстиславле прошёл велопробег «Экологичный образ жизни». Фоторепортаж.

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В спортивном событии приняло участие около сотни велосипедистов разных возрастов со всего района. Маршрут участников стартовал у Кургана Славы, пролегал по улицам города и завершился на площади Петра Мстиславца.

Мероприятие проводилось в рамках Европейской недели устойчивой энергетики, а также было приурочено к грядущему празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатором пробега выступил отдел экономики райисполкома при поддержке Регионального Центра развития.