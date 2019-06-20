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"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

21.06.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Туристы могут начать знакомство с Брестом с осмотра выставки военной фотографии журналистов "Совинформбюро", в которых рассказывается хроника освобождения Беларуси и Европы.

Начать знакомство с Брестом гости города теперь могут с воспоминаний о войне. Уникальную выставку военных фотографий "Хроника освобождения", сделанных

"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

SPUTNIK / ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

Посмотреть на снимки можно прямо в зале ожидания Брестского вокзала

"У меня даже пробивает слезу, если честно", – эмоционально признался Владимир, который изучил едва ли не каждый снимок на выставке.

Сам он родом из Ивацевичей, но сейчас работает в Польше.

"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

Равнодушными фото не оставляют

Выставка его особенно тронула на контрасте с тем отношением к памяти о войне, с которым порой сталкивается в Варшаве. Какой снимок впечатлил больше всего, Владимир отказался рассказывать: проходя мимо фотографий, с трудом сдерживал слезы.

Эмоциональную реакцию несложно объяснить: фото действительно напоминают о самых, возможно, щемящих моментах военного времени, которые удалось запечатлеть журналистам.

Похороны друга. Дети-сироты. Сожженный дом. Разрушенные Брест, Минск. Бегущие в атаку солдаты… И минуты радости, которые случались даже в дни войны.

Sputnik предлагает начать с осмотра выставки фотографий журналистов "Совинформбюро", сделанные в военное время.

"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

SPUTNIK / ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

Первый мирный день в Минске, Брестская крепость в день, когда из нее выбили немцев. Представлены снимки освобождения и других европейских городов – Варшавы, Белграда, Берлина

"В искусстве фотографии есть что-то вечное, сколько бы лет ни прошло, эти снимки лучше всего передают эмоции и настроение. Даже кинохроника не может так ухватить мгновения: летчики из авиаполка "Нормандия-Неман", партизаны на привале или бойцы, идущие в бой. Чтобы отобрать работы на эту выставку, мы изучили в наших архивах несколько тысяч фото и старались подбирать близкие тематике 75-летия освобождения Беларуси: первый мирный день в Минске, Брестская крепость в день, когда из нее выбили немцев. Хотя на выставке представлены снимки освобождения и других европейских городов – Варшавы, Белграда, Берлина", – рассказал руководитель информационного агентства и радио Sputnik Беларусь Андрей Качура.

"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

SPUTNIK / ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

У некоторых фотографий есть возрастные ограничения, но их все-таки решили включить в подборку

Выставку накануне 9 Мая могли увидеть и гости белорусской столицы: она работала на площадке торгового центра Galleria Minsk. Теперь возможность взглянуть на войну глазами военных журналистов, вооруженных одним только фотоаппаратом, появится и у жителей и гостей Бреста.

"Пробивает слезу": уникальные военные фотографии выставили на вокзале Бреста

SPUTNIK / ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

Чтобы отобрать работы на эту выставку, организаторы изучили в архивах несколько тысяч фото

"Совинформбюро" было создано 24 июня 1941 года, в первые дни Великой Отечественной. Всю войну журналисты освещали ситуацию на фронтах, партизанское движение, рассказывали о том, как обстоят дела в тылу. У многих "Совинформбюро" ассоциируется с голосом советского диктора Юрия Левитана, который зачитывал сводки по радио.

Последняя оперативная военная сводка "Совинформбюро" пришла 15 мая 1945 года, когда Левитан сообщил о том, что прием пленных военных солдат закончен. Однако "Совинформбюро" продолжало существовать до января 1961 года.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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