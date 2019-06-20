Марш реконструкторов состоялся в Бресте. Смотрите, что сейчас происходит на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже традиционно вечером 21 июня проводятся памятные мероприятия в рамках реконструкции последнего дня перед войной, в котором принимают участие реконструкторы из многих стран.





















Не забудьте, что под спойлером у нас как всегда много фото с мероприятия.