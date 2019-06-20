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Марш реконструкторов состоялся в Бресте. Смотрите, что сейчас происходит на Советской
21.06.2019 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже традиционно вечером 21 июня проводятся памятные мероприятия в рамках реконструкции последнего дня перед войной, в котором принимают участие реконструкторы из многих стран.
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Уже традиционно вечером 21 июня проводятся памятные мероприятия в рамках реконструкции последнего дня перед войной, в котором принимают участие реконструкторы...
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