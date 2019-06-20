Дарья Домрачева приглашает на церемонию открытия II Европейских игр

Источник материала: Кировец

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, одна из самых популярных спортсменок Беларуси, в видеообращении призвала болельщиков сегодня вечером прийти на минский стадион «Динамо» на торжественную церемонию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе II Европейских игр. Звездный посол игр Дарья Домрачева отметила, что до старта грандиозного шоу осталось совсем немного времени. «Шоу получится потрясающим, прошу вас приезжать заранее, проведем этот вечер вместе ярко и очень энергично», — отметила она.

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Церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня на минском стадионе «Динамо». Организаторы не раскрывают всех деталей предстоящего шоу, но известно, что запланировано несколько художественных блоков. Каждый из них посвящен какой-либо теме: преданиям и легендам, средневековому прошлому Беларуси, знаменитым писателям страны. Над проведением церемонии работала международная режиссерская группа. Зрители при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 смогут увидеть шоу с эффектами дополненной реальности. На главной арене масштабного культурно-спортивного шоу выступят всемирно известная оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайбергенов из Казахстана. Одним из главных событий церемонии станет зажжение огня II Европейских игр.