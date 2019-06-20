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Можно увидеть новый Evoque и электрический I-Pace: новый шоу-рум Jaguar Land Rover открылся в Минске

21.06.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувший четверг в столице состоялось открытие нового автоцентра Jaguar Land Rover, а сегодня представители «Атлант-М Британия» организовали занимательную экскурсию по шоу-руму для представителей СМИ.


Новый дилерский центр Jaguar Land Rover располагается по адресу улица Лещинского, 4 и оформлен, как и другие новые дилерские центры британской компании, в соответствии с новой дизайнерской концепцией Arch, позволяющей безошибочно узнать его по фасаду здания.


Шоу-рум двухэтажного дилерского центра занимает площадь 880 м2, а одной из особенностей организации внутреннего пространства является выделение всех функциональных зон в так называемый клиентский коридор — это зона отдыха, кафе, зона презентации аксессуаров, сувенирной продукции и т.д.



Сервисная зона площадью 980 м² оборудована десятью подъемниками грузоподъемностью 4−4,5 тонны, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля.


К слову, клиент с помощью специального сервиса Video Capture может отслеживать выполнение работ в удаленном режиме — видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца.


Григорий Барановский, директор автоцентра «Атлант-М Британия»

Сам шоу-рум разделен на две зоны — в одной представлен модельный ряд Jaguar, в другой Land Rover (всего он позволяет разместить 11 автомобилей). Пока демонстрационные залы нового центра пустуют, но это ненадолго — переезд «Атлант-М Британия» с улицы Аэродромной займет некоторое время, но уже в июле на Лещинского будет представлен весь модельный ряд Jaguar Land Rover.


Собственно, две главные новинки уже представлены в центре — это Range Rover Evoque второго поколения и электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Подробно о новом Evoque читайте в одном из ближайших материалов AUTO.TUT.BY — кроссовер уже побывал на нашем тест-драйве.


А пока не будет лишним напомнить о том, что первый Evoque — это бестселлер Land Rover в Беларуси — в общей сложности, в нашей стране реализовано немногим более 400 машин. Новый Evoque пожаловал к нам с двухлитровыми моторами семейства Ingenium — это три бензиновых агрегата (200, 250 и 300 л.с.) и два дизеля (150 и 180 л.с.). В следующем году на нашем рынке появится и гибридная модификация на основе 1,5-литрового бензинового мотора с тремя цилиндрами, до 60 км способная проезжать на чистой электротяге.

Цены на Evoque для удобства расчета укажем в долларах — от 46 126 до 73 489 в зависимости от версии. Шесть машин, к слову, уже отгружены клиентам.



Электрический «паркетник» Jaguar I-Pace мы успели протестировать минувшей зимой. Напомним, что оснащается первый электрокар Jaguar силовой установкой с отдачей 400 л.с. и батареей емкостью 90 кВтч, которая обеспечивает до 470 км пробега на одной зарядке по циклу WLTP. Но цены весьма кусачие — от 97 200 до 112 300 долларов!


В отдельно стоящем здании (350 м2) рядом с дилерским центром могут располагаться до 12 сертифицированных автомобилей с пробегом, реализуемых по программе Approved.


Фото: Jaguar Land Rover

Наконец, новый автоцентр авторизован для продажи автомобилей, созданных специалистами специального подразделения Special Vehicle Operations (SVO) — о них AUTO.TUT.BY также неоднократно сообщал в новостной ленте. В ближайшее время в новом центре будет доступна возможность тест-драйва прошедших доработку в SVO автомобилей.


В ближайших планах белорусского дилера — вывод этой осенью на наш рынок основательно модернизированного Land Rover Discovery Sport. Весной следующего года ожидается новый Defender, про ездовые испытания можно узнать здесь.

 
 
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В минувший четверг в столице состоялось открытие нового автоцентра Jaguar Land Rover, а сегодня представители «Атлант-М Британия» организовали занимательную экскурсию...
 
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