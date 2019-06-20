В Минске из-за велогонок перекроют дороги в центре и изменят маршруты транспорта (на четыре дня)

Источник материала: Tut.by

С субботы по вторник (с 22 по 25 июня) автомобилистам придется объезжать центр города, а может быть, лучше и вовсе отказаться от авто. Центр Минска перекроют. Причина — масштабные велогонки. Объясняем, где будут перекрыты дороги и что именно придется объезжать, а еще — откуда ваш автомобиль может увезти эвакуатор.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В выходные пройдут групповые велогонки: 22 июня женский заезд (120 километров), а 23 июня — мужской (180 километров). 24 и 25 июня будут индивидуальные велогонки.

Место старта и финиша велосипедистов расположат на Октябрьской площади. Шатры, которые там установили специально к этому событию, вы наверняка уже видели.

Ниже будет список улиц, которые будут перекрывать в эти с субботы по вторник.

Важно: водителям нельзя парковать личный и служебный транспорт на участках улиц, где пройдет велогонка. Автомобили, которые будут припаркованы там, уже должны были начать эвакуировать.

Кроме того, будет ограничен выезд автомобилей из тех дворов, которые прилегают к маршруту велогонки.

Суббота и воскресенье: какие дороги перекроют

Транспорту нельзя будет ехать 22 июня с 9.30 до 16.30, а также 23 июня с 9.00 до 17.30 по такому маршруту: площадь Октябрьская — проспект Независимости — улица Энгельса — улица Интернациональная — улица Я. Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Чичерина — улица Коммунистическая — площадь Победы — улица Фрунзе — улица Первомайская — улица Пулихова — улица Смоленская — улица Тростенецкая — 2-й Велосипедный переулок — улица Ленина — улица Ульяновская — улица Карла Маркса.





Суббота и воскресенье: как пойдет общественный транспорт

В связи с большими перекрытиями центральных улиц, общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Вот когда: 22 июня с 9.30 до 16.30 и 23 июня с 9.00 до 17.30. На измененных маршрутах общественный транспорт будет делать все остановки, если не указано иное.

Как изменятся трассы общественного транспорта?





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Автобусные маршруты:

— № 18, 26 от улицы Даумана по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;

— № 37 со стороны улицы Захарова сокращается до временной площадки по улице Смоленской в районе дома № 25;

— № 57 от улицы Максима Богдановича по проспекту Машерова, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Захарова, Смоленская в обоих направлениях с разворотом на временной площадке по улице Смоленской в районе дома № 25;

— № 24, 1024-тк от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 127 от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улицам Аранская, Маяковского, Свердлова, проспекту Независимости в прямом направлении; по проспекту Независимости, улицам Бобруйская, Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аранская, проспекту Партизанский, улице Олега Кошевого и дальше по маршруту в обратном направлении. Одновременно увеличивается количество подвижного состава на маршруте;

— № 151Э от проспекта Рокоссовского по улице Олега Кошевого, проспекту Партизанский, улице Аранская и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении от улицы Свердлова по улицам Маяковского, Денисовская, Ванеева, проспекту Рокоссовского (с остановкой «Аранская» по улице Маяковского);

— № 300Э, 1400-тк от улицы Бобруйская по улицам Свердлова, Аранская, Маяковского, проспекту Партизанский, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Запорожская, Филимонова, проспекту Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 100, 1063-тк, 1064-тк, 1076-тк, 1151-тк, 1280-тк, 1547-тк от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 115Э от улицы Бобруйская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и далее по маршруту в прямом направлении; по проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Клары Цеткин, Бобруйская в обратном направлении;

— № 1119-тк от проспекта Победителей по улицам Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 1152-тк от улицы Бобруйская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости и далее по маршруту в прямом направлении; по проспектам Независимости, Машерова, улицам Максима Богдановича, Немига, Клары Цеткин, проспекту Независимости, улице Свердлова и далее по маршруту в обратном направлении;

— № 1318-тк от улицы Московская по улицам Мясникова, Немига, Максима Богдановича, проспектам Машерова, Независимости, улицам В. Хоружей, Куйбышева, проспекту Машерова и далее по маршрутам в прямом направлении; по проспекту Машерова, улицам Куйбышева, В. Хоружей, проспектам Независимости, Машерова, Максима Богдановича, Немига, Мясникова, Московская и далее по маршрутам в обратном направлении.

Троллейбусные маршруты:

— № 29 от Сурганова по площади. Бангалор, улицам Максима Богдановича, Немига и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 12, 40 от улицы Немига по улице Максима Богдановича, площади Бангалор, улицам Сурганова, Лили Карастояновой до ДС «Карастояновой» в обоих направлениях;

— № 3, 16 от проспекта Партизанский по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 30, 36 от проспекта Рокоссовского по улицам Ванеева, Денисовская, Маяковского, Свердлова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 19 — перевозки будут осуществляться автобусами временного маршрута № 19Т.

В целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута № 929 «ДС Калиновского — Комаровский рынок».

Трамвайные маршруты:

— № 1 — отменяется, организуется работа маршрута № 11;

— № 4 со стороны ДС «Озеро» сокращается до о.п. «Просп. Независимости»;

— № 7 со стороны ДС «Серебрянка» сокращается до о.п. «Змитрока Бядули» со следованием в прямом направлении от улицы Козлова по Платонова, Чапаева, Змитрока Бядули; в обратном направлении по Змитрока Бядули, Козлова и далее по маршруту.

Понедельник и вторник: какие дороги перекроют

В понедельник 24 июня с 7.30 до 13.00 и во вторник 25 июня с 7.00 до 17.00 нельзя будет проехать по таким маршрутам: по площади Октябрьской — улице Интернациональной — улице Купалы — улице Куйбышева — улице Пашкевич — улице Богдановича — улице Сторожевской — улице Коммунистической — улице Богдановича — улице Немиге — улице Романовская Слобода — улице Кальварийской — улице Тимирязева — улице Леси Украинки.





Понедельник и вторник: как пойдет общественный транспорт

В начале новой рабочей недели движение пассажирского транспорта тоже будет измененным. Вот когда точно: 24 июня с 7.30 до 13.30 и 25 июня с 7.00 до 17.00.

Какой транспорт пойдет по-другому?





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Автобусные маршруты:

— № 151Э, 1109-тк от улицы Клары Цеткин по улицам Кальварийская, Ольшевского, проспекту Пушкина, улице Орловская, проспекту Победителей, улицам Нарочанская, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужная, проспекту Победителей, улице Орловская, проспекту Пушкина улицам Ольшевского, Кальварийская Клары Цеткин (с выполнением для автобусов маршрута № 151Э на изменяемом участке остановки «Кальварийская», «2-е кольцо»);

— № 190Э от улицы Бобруйская по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей, улицам Нарочанская, Тимирязева и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении от улицы Тимирязева по улице Радужная, проспекту Победителей, улице Ленина, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова (с выполнением на изменяемом участке остановок «Замчище», «Футбольный манеж»);

— № 73 от улицы Московская по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей, улице Нарочанская в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужная, проспекту Победителей, улице Ленина, проспекту Независимости, улице Московская;

— № 1073-тк от улицы Московская по проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 130 от проспекта Пушкина по улице Орловская, проспекту Победителей, улицам Нарочанская, Тимирязева в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужная, проспекту Победителей, улице Орловская, проспекту Пушкина и далее по маршруту;

— № 24, 1024-тк от улицы Льва Толстого по улицам Московская, Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Киселева, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом направлении; в обратном направлении от улицы Куйбышева по проспекту Машерова, проспекту Независимости, улице Бобруйская, площади Мясникова и далее по маршрутам;

— № 38 от улицы Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улице Бобруйская, площади Мясникова, улице Льва Толстого в прямом направлении, в обратном направлении от улицы Льва Толстого по улицам Московская, Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Киселёва, Максима Богдановича и далее по маршруту;

— № 57 от улицы Янки Купалы по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в прямом направлении, в обратном направлении по проспекту Дзержинского, улицам Клары Цеткин, Бобруйская, проспекту Независимости, улице Я. Купалы и далее по маршруту;

— № 91 от улицы Максима Богдановича по проспекта Машерова, Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 1053-тк, 1153-тк от проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Киселева, Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении — от Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улицам Бобруйская, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршрутам;

— № 1146-тк, 1346-тк от улицы Льва Толстого по улицам Московской, Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Киселёва, Максима Богдановича и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении — от Максима Богдановича по проспектам Машерова, Независимости, улицам Бобруйская, Московская, Льва Толстого и далее по маршрутам;

— № 40, 50С, 163, 1107-тк от улиц Кальварийская по улицам Клары Цеткин, Московская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1212-тк от улицы Кальварийская по Клары Цеткин, Бобруйская и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 23, 74С со стороны проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига до остановки «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по улице Немига, проспекту Дзержинского и далее по маршрутам;

— № 65 со стороны улицы Московская по улице Бобруйская, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Немига до остановки «Романовская Слобода» в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Немига, Мясникова и далее по маршруту.

На автобусных маршрутах № 24, 74С будет увеличено количество подвижного состава.

Пригородные автобусные маршруты:

— № 219, 225, 227, 419, 420, 1419-тк от проспекта Пушкина по улице Орловская, проспекту Победителей, улицам Нарочанская, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужная, проспекту Победителей, улице Орловская, проспекту Пушкина без выполнения промежуточных остановочных пунктов;

— № 499-тк, 1564-тк, 1589-тк от улицы Клары Цеткин по улице Кальварийская, улице Ольшевского, проспекту Пушкина, улицы Орловская, проспекту Победителей, улицам Нарочанская, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении, в обратном направлении по улицам Тимирязева, Радужная, проспкету Победителей, улице Орловская, проспекту Пушкина, улицам Ольшевского, Кальварийская, Клары Цеткин и далее по маршрутам.

Троллейбусные маршруты:

— № 9, 13, 57 от улицы Кальварийская по улицам К. Цеткин, Бобруйская до остановки «АВ Центральный» в обоих направлениях;

— № 39, 77 со стороны проспекта Пушкина сокращаются до остановки «2-е кольцо» с разворотом на транспортной развязке проспекта Победителей с улицей Орловская;

— № 12, 40 со стороны проспекта Дзержинского по улицам Клары Цеткин, Бобруйская до остановки «АВ Центральный» в обоих направлениях;

— № 29, 37 со стороны улицы К. Чорного сокращаются до диспетчерской станции «Карастояновой» по улицам Сурганова, Орловская, Лили Карастояновой в обоих направлениях;

— № 46 со стороны улицы Кольцова сокращается до остановочного пункта «Академическая» по улицам Максима Богдановича, Сурганова в обоих направлениях;

— № 53 от проспекта Дзержинского по проспектам Жукова, Пушкина, улицам Орловская, Сурганова до улицы Максима Богдановича и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 14, 58 закрываются.

Для компенсации снятых троллейбусов будут работать временные автобусы № 958 «ДС Масюковщина — Вокзал», № 946 «ДС Зеленый луг-6 — Вокзал».

По троллейбусному маршруту № 22 пустят больше машин.