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Медведев: работа над союзным договором с Беларусью завершится только тогда, когда будет необратимо изменено законодательство
Источник материала: Интерфакс
Работа в рамках Союзного договора России и Беларуси будет считаться завершенной, только когда две стороны необратимо изменят свое законодательство, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Мы понимаем, что реально работа по большому интеграционному проекту в рамках Союзного договора может считаться законченной только тогда, когда мы изменим, причем необратимым образом, наши законодательства. Вот это будет означать, что мы достигли тех целей, которые ставили в 1999 году при подписании Союзного договора", - сказал Медведев по итогам переговоров с белорусским премьером в Минске.
Медведев подчеркнул, что "это сложная большая работа и правительств, и парламентов, здесь еще всем придется потрудиться".
Премьер РФ добавил, что в этом он абсолютно согласен с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
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Медведев: работа над союзным договором с Беларусью завершится только тогда, когда будет необратимо изменено законодательство
Работа в рамках Союзного договора России и Беларуси будет считаться завершенной, только когда две стороны необратимо изменят свое законодательство, заявил...
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