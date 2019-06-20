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Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Источник материала: Интерфакс
Главным событием ближайших дней в Беларуси, и Минске в частности, будет мероприятия Европейских игр. Interfax.by публикует подробную программу главного спортивного события года, а также самые интересные из иных вариантов провести ближайшие выходные.
Европейские игры
День йоги
Никакой спецподготовки не требуется, принять участие могут все желающие, без ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, - возьмите с собой в Центральный детский парк имени Горького коврик.
Начнутся занятия с марафона "Приветствие солнцу", профессиональные инструкторы продемонстрируют, как правильно упражняться в йоге, помогут изучить техники дыхания и медитации. Помимо прочего, в программе предусмотрены йога в танце и йога для детей.
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"Вы сможете насладиться благоуханием цветов декоративных коллекций пионов, роз, увидеть необычные цветы-тюльпаны, которые зацветают на тюльпановом дереве, услышать вечернее пение птиц и прекрасное исполнение выдающимися музыкантами любимых мелодий разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики", - обещают организаторы.
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Вход свободный. Время работы: 10.00-22.00.
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Главным событием ближайших дней в Беларуси, и Минске в частности, будет мероприятия Европейских игр. Interfax.by публикует подробную программу главного спортивного...
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