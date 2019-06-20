Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня

Источник материала: Интерфакс

Главным событием ближайших дней в Беларуси, и Минске в частности, будет мероприятия Европейских игр. Interfax.by публикует подробную программу главного спортивного события года, а также самые интересные из иных вариантов провести ближайшие выходные.

Европейские игры



Европейские игры стартовали в пятницу, 21 июня. Уже определяются лучшие среди баскетболистов, стрелков из лука, боксеров, в выходные зрелищные соревнования продолжатся. Полную программу можно изучить по ссылке .

День йоги



Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня.

Никакой спецподготовки не требуется, принять участие могут все желающие, без ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, - возьмите с собой в Центральный детский парк имени Горького коврик.

Начнутся занятия с марафона "Приветствие солнцу", профессиональные инструкторы продемонстрируют, как правильно упражняться в йоге, помогут изучить техники дыхания и медитации. Помимо прочего, в программе предусмотрены йога в танце и йога для детей.

Большой британский фестиваль



Столичная площадь Свободы стала, пожалуй, лучшей площадкой для неформального знакомства с культурами стран мира. В воскресенье, 23 июня, в Верхнем городе пройдет фестиваль Великобритании.

Посольство подготовило информативную карту , обозначив главные развлечения вечера в английском стиле.

Релакс-вечера



Продолжается серия релакс-вечеров MuzzicLETO в Центральном ботаническом саду.

"Вы сможете насладиться благоуханием цветов декоративных коллекций пионов, роз, увидеть необычные цветы-тюльпаны, которые зацветают на тюльпановом дереве, услышать вечернее пение птиц и прекрасное исполнение выдающимися музыкантами любимых мелодий разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики", - обещают организаторы.

Бесплатная зона развлечений Wargaming



Во время проведения II Европейских игр в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9, 2-й этаж) на территории 1000 м2 будет работать развлекательная зона World of Tanks и World of Tanks Blitz.

Вход свободный. Время работы: 10.00-22.00.