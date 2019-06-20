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Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня

21.06.2019 18:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главным событием ближайших дней в Беларуси, и Минске в частности, будет мероприятия Европейских игр. Interfax.by публикует подробную программу главного спортивного события года, а также самые интересные из иных вариантов провести ближайшие выходные.

Европейские игры

Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Европейские игры стартовали в пятницу, 21 июня. Уже определяются лучшие среди баскетболистов, стрелков из лука, боксеров, в выходные зрелищные соревнования продолжатся. Полную программу можно изучить по ссылке.

День йоги

Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Мастер-классами на свежем воздухе отметят в Минске международный день йоги в субботу, 22 июня. 

Никакой спецподготовки не требуется, принять участие могут все желающие, без ограничений по возрасту и уровню физподготовки. Вход свободный, единственное, - возьмите с собой в Центральный детский парк имени Горького коврик.

Начнутся занятия с марафона "Приветствие солнцу", профессиональные инструкторы продемонстрируют, как правильно упражняться в йоге, помогут изучить техники дыхания и медитации. Помимо прочего, в программе предусмотрены йога в танце и йога для детей. 

Большой британский фестиваль

Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Столичная площадь Свободы стала, пожалуй, лучшей площадкой для неформального знакомства с культурами стран мира. В воскресенье, 23 июня, в Верхнем городе пройдет фестиваль Великобритании. 

Посольство подготовило информативную карту, обозначив главные развлечения вечера в английском стиле.

Релакс-вечера

Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Продолжается серия релакс-вечеров MuzzicLETO в Центральном ботаническом саду.

"Вы сможете насладиться благоуханием цветов декоративных коллекций пионов, роз, увидеть необычные цветы-тюльпаны, которые зацветают на тюльпановом дереве, услышать вечернее пение птиц и прекрасное исполнение выдающимися музыкантами любимых мелодий разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики", - обещают организаторы.

Бесплатная зона развлечений Wargaming

Не только Европейские игры: куда пойти в Минске в выходные 22-23 июня
Во время проведения II Европейских игр в ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9, 2-й этаж) на территории 1000 м2 будет работать развлекательная зона World of Tanks и World of Tanks Blitz.

Вход свободный. Время работы: 10.00-22.00.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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