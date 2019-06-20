Премьер Беларуси заявил о найденном понимании с Россией по большинству вопросов интеграционной повестки

Источник материала: Интерфакс

Минск и Москва нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Наши коллеги за это время (с предыдущей встречи Румаса и Медведева) провели ряд продуктивных встреч. В субботу (15 июня) наши две переговорные команды целый день посвятили обсуждению вопросов. Большинство вопросов нашло понимание у обеих сторон", - сказал Румас.

Премьер отметил, что "какие-то остались моменты, которые мы сегодня должны обсудить".

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также заявил, что позиции России и Беларуси по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве сближаются.

"Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций. Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого мои товарищи по правительству ещё выше планку задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это безусловно так", - сказал Медведев в пятницу в ходе российско-белорусских переговоров в Минске.

Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться все вопросы, которые остаются актуальными в этой сфере.