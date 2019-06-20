Медведев заявляет о сближении позиций РФ и Беларуси по вопросам интеграции

Источник материала: Интерфакс

Позиции России и Беларуси по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве сближаются, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций. Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого мои товарищи по правительству ещё выше планку задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это безусловно так", - сказал Медведев в пятницу в ходе российско-белорусских переговоров в Минске.

Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться все вопросы, которые остаются актуальными в этой сфере.

Премьер рассказал, что российская сторона усиленно работала после последней встречи глав правительств по вопросу углубления интеграции.

В переговорах с российской стороны принимают участие первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, замминистра финансов Илья Трунин, директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.