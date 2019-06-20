ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев заявляет о сближении позиций РФ и Беларуси по вопросам интеграции

21.06.2019 18:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Позиции России и Беларуси по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве сближаются, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Как мы с вами и договаривались, была проделана работа по сближению позиций. Вы тогда сказали, что у нас на 70% совпадают позиции, высоко подняли планку. После этого мои товарищи по правительству ещё выше планку задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, это безусловно так", - сказал Медведев в пятницу в ходе российско-белорусских переговоров в Минске.

Он отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться все вопросы, которые остаются актуальными в этой сфере.

Премьер рассказал, что российская сторона усиленно работала после последней встречи глав правительств по вопросу углубления интеграции.

В переговорах с российской стороны принимают участие первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, замминистра финансов Илья Трунин, директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позиции России и Беларуси по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве сближаются, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медведев прибыл в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика