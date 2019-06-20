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Беларусь и Великобритания готовятся к Торговому диалогу

21.06.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Великобритания готовятся провести первое расширенное заседание Торгового диалога, сообщила пресс-служба МИД Беларуси по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея с государственным министром по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери в пятницу.

"В рамках реализации договоренностей, достигнутых в 2018 году в ходе визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Лондон, сторонами запущена процедура Торгового диалога на уровне правительств Беларуси и Великобритании", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, были обсуждены вопросы расширения политических контактов, реализации совместных проектов, сотрудничества в банковской и финансовой сферах.

На состоявшихся в этот же день переговорах Холлингбери и заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко "детально рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, ход подготовки к первому расширенному заседанию Торгового диалога", уточнили в пресс-службе.

 
 
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Беларусь и Великобритания готовятся провести первое расширенное заседание Торгового диалога, сообщила пресс-служба МИД Беларуси по итогам встречи главы...
 
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