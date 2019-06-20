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В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Источник материала: СТВ
Дина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в составе сборной России. Многократная чемпионка мира вошла в финальный состав команды.
Дина Аверина — 20-летняя звезда мировой художественной гимнастики. Она родилась в Заволжье и с четырех лет начала заниматься гимнастикой. Дина начинала свою карьеру с победы в чемпионате Москвы, сейчас же девушка является восьмикратной чемпионкой мира. У Дины есть такая же известная сестра-близнец – Арина. Представить сестер порознь – просто нереально. Как различать Дину с ее сестрой Ариной, о спорте и личной жизни, читайте в нашем материале.
О семье. Дина Аверина появилась на свет в семье спортсменов. Мама и старшая сестра – гимнастки, отец – футболист. Поэтому Дина и ее сестра Арина считают, что увлечение спортом пришло из семьи. Причем девушки утверждают, что однажды своих детей тоже приведут в спорт.
О сестре-близнеце. Дина и Арина Аверины ни разу не расставались и постоянно держатся вместе. Дина считает, что у нее существует связь с Ариной: «Даже не находясь рядом с сестрой, я могу почувствовать, что с ней происходит. Например, если у Ариши что-то заболит, значит, и у меня может».
О том, как отличить Дину от Арины. Близкие люди звездных гимнасток без проблем различают Дину и Арину. Дина отличается родинками на левой щеке и шее, а также волевыми чертами лица. В то время как у Арины более плавные и тонкие очертания. Также Дина отличается общительностью и улыбчивостью, в то время как Арина более скромная и сосредоточенная.
О спорте. Дина и Арина считают спорт одним из важнейших аспектов своих жизней. Дина в одном из интервью уточняла, что живет спортом. Для нее и сестры спорт – это жизнь.
Маргарита Мамун о сестрах Авериных (
О нарядах для выступлений. «Сначала подбирается музыка к новой программе. А потом под нее мы вместе с тренерами, постановщиками и костюмерами мозговым штурмом придумываем эскиз», –
О питании. Дина не придерживается особых диет. Девушка любит фрукты и ягоды. В одном из интервью Дина Аверина признавалась, что ей повезло с генами, благодаря которым, у сестер нет склонности к полноте.
О характере. В
О парнях. Дина
О главном в жизни и вдохновении. Не только у Дины, но и у сестры Арины главное в жизни – это семья. Для девушек очень важно, чтобы родные и близкие были всегда здоровы и счастливы. Вдохновение Дина черпает, когда движется вперед. Для известной гимнастки важно ставить цели и добиваться их.
Текст подготовлен по материалам
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Дина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в составе сборной России. Многократная чемпионка мира вошла в финальный состав команды.
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