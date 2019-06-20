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В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце

21.06.2019 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в составе сборной России. Многократная чемпионка мира вошла в финальный состав команды.

Дина Аверина — 20-летняя звезда мировой художественной гимнастики. Она родилась в Заволжье и с четырех лет начала заниматься гимнастикой. Дина начинала свою карьеру с победы в чемпионате Москвы, сейчас же девушка является восьмикратной чемпионкой мира. У Дины есть такая же известная сестра-близнец – Арина. Представить сестер порознь – просто нереально. Как различать Дину с ее сестрой Ариной, о спорте и личной жизни, читайте в нашем материале.

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов» (читать далее). 

О семье. Дина Аверина появилась на свет в семье спортсменов. Мама и старшая сестра – гимнастки, отец – футболист. Поэтому Дина и ее сестра Арина считают, что увлечение спортом пришло из семьи. Причем девушки утверждают, что однажды своих детей тоже приведут в спорт.

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце

О сестре-близнеце. Дина и Арина Аверины ни разу не расставались и постоянно держатся вместе. Дина считает, что у нее существует связь с Ариной: «Даже не находясь рядом с сестрой, я могу почувствовать, что с ней происходит. Например, если у Ариши что-то заболит, значит, и у меня может».

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Фото: instagram.com/arishadina1998

О том, как отличить Дину от Арины. Близкие люди звездных гимнасток без проблем различают Дину и Арину. Дина отличается родинками на левой щеке и шее, а также волевыми чертами лица. В то время как у Арины более плавные и тонкие очертания. Также Дина отличается общительностью и улыбчивостью, в то время как Арина более скромная и сосредоточенная.

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Фото: instagram.com/arishadina1998

О спорте. Дина и Арина считают спорт одним из важнейших аспектов своих жизней. Дина в одном из интервью уточняла, что живет спортом. Для нее и сестры спорт – это жизнь.

Маргарита Мамун о сестрах Авериных (в интервью сайту «Спорт Экспресс»):
Аверины скромные и спокойные девочки, которые тихо трудятся и работают, которые дождались своего звездного часа.

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Фото: instagram.com/arishadina1998

О нарядах для выступлений. «Сначала подбирается музыка к новой программе. А потом под нее мы вместе с тренерами, постановщиками и костюмерами мозговым штурмом придумываем эскиз», – рассказывает Дина Аверина «Московскому комсомольцу».  

О питании. Дина не придерживается особых диет. Девушка любит фрукты и ягоды. В одном из интервью Дина Аверина признавалась, что ей повезло с генами, благодаря которым, у сестер нет склонности к полноте. 

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Фото: instagram.com/arishadina1998

О характере. В интервью «Московскому комсомольцу» Арина Аверина рассказала, что характеры у нее и Дины абсолютно разные: «Я мягкая, а Дина жесткая». Вкусы у девушек чаще одинаковы. Но взгляды на жизнь и мнения абсолютно не совпадают.

В 20 лет – восьмикратная чемпионка мира. Факты о гимнастке Дине Авериной и её сестре-близнеце
Фото: vfrg.ru

О парнях. Дина призналась Men's Health, что главные мужские недостатки – это чрезмерная любовь к себе, бездумное следование моде, неумение постоять за женщину и попытка выдать себя за других. Также Дина считает, что у нее с молодым человеком должно быть такое же полное взаимопонимание, как и с ее сестрой. Еще он должен проявлять искренние чувства, быть умным и добрым.

О главном в жизни и вдохновении. Не только у Дины, но и у сестры Арины главное в жизни – это семья. Для девушек очень важно, чтобы родные и близкие были всегда здоровы и счастливы. Вдохновение Дина черпает, когда движется вперед. Для известной гимнастки важно ставить цели и добиваться их.

Текст подготовлен по материалам rsport.ria.ru, wmj.ru, aif.ru.  

Люди в материале: Дина Аверина, Арина Аверина
 
Теги: Минск
 
 
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Дина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в составе сборной России. Многократная чемпионка мира вошла в финальный состав команды.
 
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