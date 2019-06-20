«Эх, деревня-голубушка моя!»

Источник материала: Кричевская жизнь





Теплый, душевный праздник деревни Свадковичи прошел сегодня. Пришли на него и стар и млад. С праздником жителей деревни поздравили председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова и председатель Костюшковичского сельсовета Владимир Медведев. К слову, в празднике приняли участие и жители соседней деревни Хотиловичи, которые также не могли в этот день усидеть дома.

Минутой молчания сельчане почтили память тех, кто погиб, защищая Отечество. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов труда. Поздравляли долгожителей, самого юного жителя деревни и вручали им подарки. Многодетную маму Валентину Ивановну Елисеенко поблагодарили за достойное воспитание пятерых детей. Чествовали победительницу конкурса на лучшее подворье Зою Семеновну Тутькину. Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто хранит добрые традиции деревни и не представляет своей жизни без родных мест. К слову, живет здесь и молодая семья. А к своим дедушкам и бабушкам, прабабушкам приехали внуки и правнуки, и они будет помнить землю предков.

В этот день прозвучало много песен, которые подарили самодеятельные артисты Сокольничского сельского Дома культуры. Вела праздничную программу директор этого учреждения культуры Татьяна Сурман. Она нашла самые добрые слова для всех, кто живет на этой земле. А еще гостей праздника угощали ухой. Замечательный получился праздник!























































