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На заплыве в открытом море во Франции впервые победила женщина — и это белоруска

21.06.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья Макарская. Организаторы уточняют: это первый раз в 20-летней истории заплыва, когда девушка оказалась на финише даже быстрее мужчин.

На заплыве в открытом море во Франции впервые победила женщина — и это белоруска
Наталье Макарской 20 лет. Девушка — мастер спорта по плаванию, чемпионка Беларуси. Она учится в БГУФК и сама работает тренером в школе плавания ISWIM. Из замка Иф к Марселю пять километров она проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.

«По следам Монте-Кристо» — состязание по плаванию вольным стилем в открытом море, популярное среди спортсменов-любителей. Считается зрелищным и одним из самых романтичных: маршрут повторяет побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В заплыве в этом году участвует более тридцати белорусов. 



 
 
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В любительском заплыве «По следам Монте-Кристо», который ежегодно проводится в Марселе, на дистанции 5 км абсолютное первое место заняла белоруска Наталья...
 
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