На заплыве в открытом море во Франции впервые победила женщина — и это белоруска

Наталье Макарской 20 лет. Девушка — мастер спорта по плаванию, чемпионка Беларуси. Она учится в БГУФК и сама работает тренером в школе плавания ISWIM. Из замка Иф к Марселю пять километров она проплыла за 01:05:47. Самое быстрое время у мужчин — 01:06:50.





«По следам Монте-Кристо» — состязание по плаванию вольным стилем в открытом море, популярное среди спортсменов-любителей. Считается зрелищным и одним из самых романтичных: маршрут повторяет побег Эдмона Дантеса, героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В заплыве в этом году участвует более тридцати белорусов.







