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Милиционеры задержали одну из голодающих «Матерей 328»

21.06.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлану Витковскую держат в Свислочском отделении милиции уже более четырех часов.



В деревне Остров Пуховичского района местные милиционеры задержали участницу голодовки «Матерей 328» Светлану Витковскую. Женщину держат в Свислочском отделении милиции более 4 часов, причины задержания неизвестны.

О задержании «Радыё Свабода» сообщила активистка движения «Матери 328» Елена Кузьмина, на чьей даче проходит голодовка.

«Около 11 утра Светлана отправилась в поселок Дружный на остановку, чтобы ехать в Минск на железнодорожный вокзал, а оттуда к себе в Брест. Но ее задержали на улице и вот уже более 4 часов не выпускают. Мы за нее очень беспокоимся», - сказала Елена Кузьмина.

В Свислочском отделении милиции Пуховичского района подтвердили, что Светлана Витковская находится в них, но не объяснили причины задержания и не сказали, какие относительно нее будут делаться шаги.

Кто такая Светлана Витковская


По словам активисток движения «Матери 328», Светлане Витковской 61 год, она уже на пенсии. Ее сына арестовали за распространение наркотиков.

«У сына изъяли все деньги и вещи, но часть из них, как она говорит, были ее сбережениями за много лет работы. Говорила, что "оставили ее голой, совсем без денег". Причем она утверждает, что в деле эти средства не фигурировали, и получается, что их просто забрали себе», - говорит Елена Кузьмина.

Светлана Витковская приехала в Остров, чтобы поддержать акцию «Матерей 328», и голодала вместе с ними несколько дней.

С 11 июня в деревне Остров голодают три женщины из движения «Матери 328». Известно, что к голодовке за это время присоединялись по меньшей мере еще 4 человека. Некоторые голодают по месту жительства, некоторые голодовку прекратили.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Светлану Витковскую держат в Свислочском отделении милиции уже более четырех часов.
 
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