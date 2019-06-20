Семашко: Больше повышать цены на бензин уже невозможно









Семашко, говоря об основных задачах, которые были поставлены перед посольством президентом Беларуси, отметил, что все вытекает из «союзнического дружественного уровня отношений между нашими странами, а также экономических интересов Беларуси».





Возвращаясь к «нефтяному» вопросу, Семашко подчеркнул, что на первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые стране «никак не компенсированы».





В итоге до завершения налогового маневра Беларусь может потерять еще 10,6 млрд долларов.





При этом, как уточнил Семашко, после завершения маневра российские нефтепереработчики получат льготные условия работы и будут приобретать нефть по цене, составляющей 83-84 % от мировой цены.





Российский бюджет выигрывает от налогового маневра, а белорусский – наоборот. Произойдет снижение поступлений от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.









Налоговый маневр нанесет Беларуси двойной ущерб, который затронет нефтеперерабатывающую отрасль и бюджет.





Посол заявил, что в этом году в Беларуси «уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке».



