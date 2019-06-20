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Семашко: Больше повышать цены на бензин уже невозможно

21.06.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС рассказал об общих ценностях народов двух стран, а также о вопросах, требующих решения.



Семашко, говоря об основных задачах, которые были поставлены перед посольством президентом Беларуси, отметил, что все вытекает из «союзнического дружественного уровня отношений между нашими странами, а также экономических интересов Беларуси».

Возвращаясь к «нефтяному» вопросу, Семашко подчеркнул, что на первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые стране «никак не компенсированы».

В итоге до завершения налогового маневра Беларусь может потерять еще 10,6 млрд долларов.

При этом, как уточнил Семашко, после завершения маневра российские нефтепереработчики получат льготные условия работы и будут приобретать нефть по цене, составляющей 83-84 % от мировой цены.

Российский бюджет выигрывает от налогового маневра, а белорусский – наоборот. Произойдет снижение поступлений от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.


Налоговый маневр нанесет Беларуси двойной ущерб, который затронет нефтеперерабатывающую отрасль и бюджет.

Посол заявил, что в этом году в Беларуси «уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке».

Семашко подчеркнул, что «дальше делать это невозможно». Покупательская способность населения «не позволяет этого сделать».


 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС рассказал об общих ценностях народов двух стран, а также о вопросах, требующих решения.
 
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