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Семашко: Больше повышать цены на бензин уже невозможно
Источник материала: Партизан
Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС рассказал об общих ценностях народов двух стран, а также о вопросах, требующих решения.
Семашко, говоря об основных задачах, которые были поставлены перед посольством президентом Беларуси, отметил, что все вытекает из «союзнического дружественного уровня отношений между нашими странами, а также экономических интересов Беларуси».
Возвращаясь к «нефтяному» вопросу, Семашко подчеркнул, что на первом этапе маневра Беларусь потеряла 3,6 млрд долларов, которые стране «никак не компенсированы».
В итоге до завершения налогового маневра Беларусь может потерять еще 10,6 млрд долларов.
При этом, как уточнил Семашко, после завершения маневра российские нефтепереработчики получат льготные условия работы и будут приобретать нефть по цене, составляющей 83-84 % от мировой цены.
Российский бюджет выигрывает от налогового маневра, а белорусский – наоборот. Произойдет снижение поступлений от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.
Налоговый маневр нанесет Беларуси двойной ущерб, который затронет нефтеперерабатывающую отрасль и бюджет.
Посол заявил, что в этом году в Беларуси «уже существенно подняли цены на нефтепродукты на внутреннем рынке».
Семашко подчеркнул, что «дальше делать это невозможно». Покупательская способность населения «не позволяет этого сделать».
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью ТАСС рассказал об общих ценностях народов двух стран, а также о вопросах, требующих решения.
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