ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске встретились Румас и Медведев

21.06.2019 17:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске проходит встреча глав правительств Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Для мероприятия выбран формат один на один. После этого предусматриваются переговоры с участием членов делегаций двух стран.

В пресс-службе правительства Беларуси рассказали, что во время встречи стороны намерены рассмотреть многие направления взаимодействия государств, в том числе вопросы по торговле, интеграции, экономическому сотрудничеству.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2019 года товарооборот Беларуси и России составил 11,2 миллиарда долларов, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Экспорт белорусских товаров в Россию составил 4,14 миллиарда долларов (-0,6%), российский импорт – 7,03 млрд долларов (-2,3%).

Вместе с тем Россия по-прежнему остается ключевым торговым партнером Беларуси: на долю РФ в январе-апреле пришлось 49,2% от общего внешнеторгового объема Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходит встреча глав правительств Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фан-зона Игр, кино и йога для отважных. Чем (кроме пляжа) заняться в выходные в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика