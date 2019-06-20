В Минске встретились Румас и Медведев

Для мероприятия выбран формат один на один. После этого предусматриваются переговоры с участием членов делегаций двух стран.





В пресс-службе правительства Беларуси рассказали, что во время встречи стороны намерены рассмотреть многие направления взаимодействия государств, в том числе вопросы по торговле, интеграции, экономическому сотрудничеству.





Отмечается, что за первые четыре месяца 2019 года товарооборот Беларуси и России составил 11,2 миллиарда долларов, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.





Экспорт белорусских товаров в Россию составил 4,14 миллиарда долларов (-0,6%), российский импорт – 7,03 млрд долларов (-2,3%).





Вместе с тем Россия по-прежнему остается ключевым торговым партнером Беларуси: на долю РФ в январе-апреле пришлось 49,2% от общего внешнеторгового объема Беларуси.