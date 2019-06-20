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Пятничный совет редакции: «Уистинг» — настоящий норвежский детектив

21.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Традиционный пятничный совет редакции.

Как обычно, в пятницу стараемся помочь вам советом на выходные. С покупаться/позагорать, думаем, вы и сами справитесь, а вот хороший сериальчик найти — та еще проблема. Впрочем, не для нас. Вот и сегодня предлагаем вашему вниманию настоящий норвежский детектив — «Уистинг».


Вообще, так называемые скандинавские детективы стоят несколько особняком в жанре. Уж не знаю, виной тому товарищи Ю Несбё, Александр Содерберг, Ларс Кеплер или тот же Стиг Ларссон со своей растатуированной Лисбет Саландер или просто дело в климате.

Тем не менее, определенная антуражность в нордическом детективе присутствует: много снега, много огня под тонким слоем холодного льда, своеобразные персонажи и, конечно, непосредственно сама детективная составляющая.

Читать (и смотреть) рекомендуется исключительно под настроение.

Все вышеописанное вполне распространяется и на детективный телесериал «Уистинг» – здесь хватает соответствующих климатических условий, кипят нешуточные страсти, да и сюжет, хоть и не брезгует клише, не лишен увлекательности.


Как не сложно догадаться из названия… А, хотя это же, норвежский детектив — «Уистинг» может оказаться чем угодно. Что бы вы там ни подумали, это фамилия. Причем фамилия полицейского детектива, как это называется, повенчанного на своей работе.

Жена умерла, дети выросли, поэтому Уильям Уистинг ни в чем этой самой работе не отказывает. Весьма успешно, надо сказать — его можно назвать (и называют) легендой норвежского сыска.

Так бы оно все и продолжалось до самой пенсии, если бы не один обнаруженный труп. Казалось бы, обычное дело для полиции, но труп оказывается не простой, а американский. Более того, в Штатах им так заинтересовались, что на место тут же выслали агентов ФБР.

Собственно, поэтому «Уистинг» немного напоминает небезызвестный «Мост» — тут у нас тоже будет иметь место международное сотрудничество правоохранительных организаций.

Параллельно дочка детектива Уистинга, которая работает журналисткой (а папа так хотел дочку-детектива), начинает копать другое дело. Полиция успешно закрыло его за недостаточностью улик, но девушка имеет все основания предполагать убийство.

Ей, разумеется, никто не верит, даже папа. И, надо сказать, напрасно.

Все, дальше не имеет смысла рассказывать. Скажу только, что убийцу находят в середине сериала, а дальше начинается совсем другая история. Заинтригованы? Тогда все 10 из 10 серий «Уистинг» к вашим услугам. Удачных выходных!


 
 
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