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Больше экономики: Лукашенко и Вучич договорились развивать сотрудничество
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Белорусский президент отметил: между странами сложились хорошие политические отношения. При этом, по его словам, Белграду и Минску необходимо развивать сотрудничество в экономике.
Впрочем, уже сейчас страны могут подвести п
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