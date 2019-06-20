Больше экономики: Лукашенко и Вучич договорились развивать сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своим сербским коллегой Алексадром Вучичом, сообщает телеканал «МИР 24».

Белорусский президент отметил: между странами сложились хорошие политические отношения. При этом, по его словам, Белграду и Минску необходимо развивать сотрудничество в экономике.

«Думаю нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше экономики, больше торговли. Чтобы был фундамент наших отношений, чтоб никто никогда их не сдвинул. Хочу в очередной раз заявить вам, что Сербия – это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, близкий нам народ», – отметил Лукашенко.

«Вы все правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо увеличить наши экономические отношения, наши торговые связи. И надеюсь, что ваш следующий визит в Белград будет иметь большое значение для нашего сотрудничества в будущем», – заявил Вучич.