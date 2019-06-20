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Больше экономики: Лукашенко и Вучич договорились развивать сотрудничество

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своим сербским коллегой Алексадром Вучичом, сообщает телеканал «МИР 24».

Белорусский президент отметил: между странами сложились хорошие политические отношения. При этом, по его словам, Белграду и Минску необходимо развивать сотрудничество в экономике.

«Думаю нам надо добавить к нашим политическим отношениям больше экономики, больше торговли. Чтобы был фундамент наших отношений, чтоб никто никогда их не сдвинул. Хочу в очередной раз заявить вам, что Сербия – это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, близкий нам народ», – отметил Лукашенко.

«Вы все правильно сказали по поводу наших отношений. Нам надо увеличить наши экономические отношения, наши торговые связи. И надеюсь, что ваш следующий визит в Белград будет иметь большое значение для нашего сотрудничества в будущем», – заявил Вучич.

Впрочем, уже сейчас страны могут подвести первые итоги экономического сотрудничества. С начала года товарооборот между странами увеличился в полтора раза.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Сербии прибыл в Минск. С начала года товарооборот между странами увеличился в полтора раза.
 
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