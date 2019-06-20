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Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

21.06.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дать возможность каждому окунуться в неповторимую атмосферу крупнейшего спортивного форума континента – такую цель перед собой поставил телеканал СТВ. Все наши информационные программы с этого дня в буквальном смысле вышли за привычные рамки. На время Европейских игр наша студия разместилась в самом центре яркого праздника.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Считанные мгновения до первого прямого эфира из новой студии. К этому моменту команда СТВ шла несколько месяцев: от поиска концепции и самой выигрышной локации до новых ракурсов.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Амбициозная задумка – на время Игр полностью перенести выход информационных программ в самый центр грандиозного спортивного праздника – удалась.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Станислав Яркин-Москалёв, руководитель службы режиссёров СТВ:
Если кто-то будет далеко, в каком-то уголке страны, мы сможем передать благодаря тому, что мы здесь, наше настроение, весь этот движ, который будет в городе, это будет очень круто. Мы постарались это все сделать для того, чтобы все это почувствовали, оценили.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Новая ультрасовременная ПТС готова обеспечить марафон прямых включений. Студия временно сменила прописку на кинотеатр «Москва».

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Декорации, экраны, камеры с суфлерами и летающий кран смонтировали по-журналистски оперативно, а вот каждый план досконально выверяли. Тот случай, когда картинку делает говорящий живой фон.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:
Применены несколько мониторов высокой четкости, чтобы зритель видел гораздо больше интересных картинок, которые снимают наши операторы, наши журналисты.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Лариса Бобкова, главный администратор кинотеатра «Москва»:
Атмосфера такая рабочая, деловая, предпраздничная, у всех настроение перед Играми. Событие будет освещаться на весь мир из нашего кинотеатра, окно в Европу практически.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Те самые окна впервые за много лет открыли и почистили до блеска. Антибликовое покрытие и дополнительный свет – и даже естественные солнечные лучи, которых так опасаются операторы, не нарушат четкость изображения.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Заставят заиграть эфир новыми красками и многочисленные прямые включения. Беспроводная камера будет нон-стоп передавать картинку из самой большой фан-зоны прямо напротив, у Дворца спорта.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Дополнять атмосферу праздника из разных точек города будут эмоции корреспондентов в прямом эфире. На каждый выпуск – минимум два прямых включения.

«Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр

Ведущим такой антураж в радость. Атмосферу яркого действа прочувствовать можно не выходя из студии, сюда даже музыка долетает из фан-зоны.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:
Я с удовольствием буду поворачиваться и наблюдать, что же там происходит. Будет жарко и интересно, по-спортивному.
Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Спортивная дирекция, кстати, в 10 раз увеличила объем вещания, подготовив специальный проект. В гости в выездную студию будут приходить известные спортсмены, организаторы соревнований и эксперты. Новый формат отразится и на подаче новостей.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Яна Шипко, СТВ:
Благодаря этой студии зрители СТВ из любой точки страны смогут окунуться в неповторимую атмосферу спортивного праздника. Именно ради этого затевалось масштабное теленовоселье. А увлекательный бонус для посетителей кинотеатра по дороге в кинозал – смогут оказаться по ту сторону телеэкрана и своими глазами увидеть, как делаются новости.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Маргарита Бальцевич, администратор СТВ:
Зрители кинотеатра реагируют очень положительно, они приходят, тихонечко смотрят. Видно, что люди максимально заинтересованы в процессе, и они хотят еще больше погрузиться в эту атмосферу. Очень здорово, что гости кинотеатра располагают к нашей студии.

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Логистические же сложности телепереезда сгладит кратчайший водный путь по Свислочи. Впервые в распоряжении телеканала собственный флот!

Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Опоздание в эфир не страшны даже в дни проведения велогонок – из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта журналисты будут добираться на катере. И это еще не все сюрпризы, которыми удивит эфир в ближайшие 10 дней.

Люди в материале: Станислав Яркин-Москалев, Дмитрий Травин, Лариса Бобкова, Наталья Юнаш-Михайлик, Яна Шипко, Маргарита Бальцевич
 
Теги: Новости
 
 
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