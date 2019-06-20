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Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дать возможность каждому окунуться в неповторимую атмосферу крупнейшего спортивного форума континента – такую цель перед собой поставил телеканал СТВ. Все наши информационные программы с этого дня в буквальном смысле вышли за привычные рамки. На время Европейских игр наша студия разместилась в самом центре яркого праздника.
Считанные мгновения до первого прямого эфира из новой студии. К этому моменту команда СТВ шла несколько месяцев: от поиска концепции и самой выигрышной локации до новых ракурсов.
Амбициозная задумка – на время Игр полностью перенести выход информационных программ в самый центр грандиозного спортивного праздника – удалась.
Станислав Яркин-Москалёв, руководитель службы режиссёров СТВ:
Новая ультрасовременная ПТС готова обеспечить марафон прямых включений. Студия временно сменила прописку на кинотеатр «Москва».
Декорации, экраны, камеры с суфлерами и летающий кран смонтировали по-журналистски оперативно, а вот каждый план досконально выверяли. Тот случай, когда картинку делает говорящий живой фон.
Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:
Лариса Бобкова, главный администратор кинотеатра «Москва»:
Те самые окна впервые за много лет открыли и почистили до блеска. Антибликовое покрытие и дополнительный свет – и даже естественные солнечные лучи, которых так опасаются операторы, не нарушат четкость изображения.
Заставят заиграть эфир новыми красками и многочисленные прямые включения. Беспроводная камера будет нон-стоп передавать картинку из самой большой фан-зоны прямо напротив, у Дворца спорта.
Дополнять атмосферу праздника из разных точек города будут эмоции корреспондентов в прямом эфире. На каждый выпуск – минимум два прямых включения.
Ведущим такой антураж в радость. Атмосферу яркого действа прочувствовать можно не выходя из студии, сюда даже музыка долетает из фан-зоны.
Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:
Спортивная дирекция, кстати, в 10 раз увеличила объем вещания, подготовив специальный проект. В гости в выездную студию будут приходить известные спортсмены, организаторы соревнований и эксперты. Новый формат отразится и на подаче новостей.
Яна Шипко, СТВ:
Маргарита Бальцевич, администратор СТВ:
Логистические же сложности телепереезда сгладит кратчайший водный путь по Свислочи. Впервые в распоряжении телеканала собственный флот!
Опоздание в эфир не страшны даже в дни проведения велогонок – из телецентра на Коммунистической до Дворца спорта журналисты будут добираться на катере. И это еще не все сюрпризы, которыми удивит эфир в ближайшие 10 дней.
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Новости Беларуси. Дать возможность каждому окунуться в неповторимую атмосферу крупнейшего спортивного форума континента – такую цель перед собой поставил...
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