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Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

21.06.2019 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Новейшие технологии позволят как никогда близко рассмотреть эмоции спортсменов, а слоу-мошн камеры не оставят шанса не заметить, каких усилий стоит атлетам то или иное упражнение.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Обеспечивать трансляции разных дисциплин на каждой из арены будут передвижные телевизионные станции со всей Европы.

Современные ПТС-ки приезжают в Минск из Словении, Хорватии, Польши, Греции, Румынии, Сербии.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Снимать борьбу и самбо будут белорусы, а вот, например, настольный теннис и гимнастику освещать доверили китайцам. Во время многих трансляций вещатели не преминут передать красоту и колорит столицы спортивного форума.  Так, будут использоваться планы с бьюти-камер, а во время велогонок задействуют вертолёт.

На Европейских играх в Минске работать будет международная команда из 30 стран.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Так называемые логгеры будут внимательно внимательно следить за ходом Игр, сортируя по категориям и сохраняя для архива все знаковые моменты.

30 белорусских ребят присоединились к международной команде в этой секции, пройдя собеседования на английском.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Анна Козюлько, логгер:
Мы просматриваем игры и запоминающиеся моменты, самые главные – например, гол забили – мы должны это архивировать. То есть залогинить, так сказать.

Также эмоции игроков мы должны отметить. Например, если улыбается, плачет. Если какое-то ранение, например – мы тоже всё это отмечаем и это архивируется.

И потом какое-нибудь видео про Европейские игры, когда реклама, например, по телевизору – оно всё состоит из вот этих логинов, что мы делаем.

К началу соревнований нужно научиться в доли секунды ориентироваться в системе.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Слаженность действий в течение недели отрабатывают на тренингах. Руководит процессом яркий бразилец Джульерме. Фрилансер не упускает ни одной возможности поработать на таких соревнованиях. Тем более, побывать в центре Европы давно мечтал.

Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Джульерме Фагундес, логгинг-супервайзер ISB:
Я – не европеец, приехал из Бразилии, поэтому для меня это великолепная возможность соприкоснуться с другими культурами. Мне нравится, что камеры и телегруппы будут работать также и в городе, создавая футажи и ролики, не связанные с Играми, снимать интересные места, например, местные рестораны, говорить с местными людьми. Благодаря этому мы откроем для себя не только спортивную Беларусь. Это очень интересно!  

Люди в материале: Анна Козюлько, Джульерме Фагундес
 
Теги: Минск
 
 
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Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе «Специальный репортаж». Новейшие технологии позволят как никогда близко...
 
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