|
Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры
Источник материала: СТВ
Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе
Новейшие технологии позволят как никогда близко рассмотреть эмоции спортсменов, а слоу-мошн камеры не оставят шанса не заметить, каких усилий стоит атлетам то или иное упражнение.
Обеспечивать трансляции разных дисциплин на каждой из арены будут передвижные телевизионные станции со всей Европы.
Снимать борьбу и самбо будут белорусы, а вот, например, настольный теннис и гимнастику освещать доверили китайцам. Во время многих трансляций вещатели не преминут передать красоту и колорит столицы спортивного форума. Так, будут использоваться планы с бьюти-камер, а во время велогонок задействуют вертолёт.
Так называемые логгеры будут внимательно внимательно следить за ходом Игр, сортируя по категориям и сохраняя для архива все знаковые моменты.
Анна Козюлько, логгер:
И потом какое-нибудь видео про Европейские игры, когда реклама, например, по телевизору – оно всё состоит из вот этих логинов, что мы делаем.
К началу соревнований нужно научиться в доли секунды ориентироваться в системе.
Слаженность действий в течение недели отрабатывают на тренингах. Руководит процессом яркий бразилец Джульерме. Фрилансер не упускает ни одной возможности поработать на таких соревнованиях. Тем более, побывать в центре Европы давно мечтал.
Джульерме Фагундес, логгинг-супервайзер ISB:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры
Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе «Специальный репортаж». Новейшие технологии позволят как никогда близко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)