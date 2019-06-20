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Лукашенко ждет Путина на закрытие Европейских игр, а потом поедет молиться с ним на Валаам
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Он прилетел в Минск на церемонию открытия Европейских игр, а также провел переговоры с премьер-министром нашей страны Сергеем Румасом.
В ходе беседы с главой российского правительства беларусский президент упомянул о предстоящих контактах с президентом России, сообщает
«И мы встретимся и поговорим на эту тему и разные другие. И уже когда у нас будет форум регионов на родине у вас, мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план», — сказал Александр Лукашенко.
В июле в Санкт-Петербурге должен состояться очередной Форум регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что данный график контактов является только «наметками». Он будет зависеть от графика Владимира Путина. На следующей неделе он должен принять участие в саммите «большой двадцатки» в Токио.
Александр Лукашенко также поблагодарил Дмитрия Медведева за посещение Минска. Он ждет от премьеров резюме по поводу работы совместной группы по решению проблемных вопросов.
«Как договаривались мы с Президентом России, что вы посмотрите на ту работу нашей совместной группы, которая работает над проблемными вопросами наших взаимоотношений, и дадите свое резюме перед тем, как мы встретимся с Владимиром Владимировичем», — сказал он.
Президент выразил готовность обсудить с Медведевым все вопросы, которые тот сочтет нужным.
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Президент Беларуси встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Он прилетел в Минск на церемонию открытия Европейских игр, а также провел...
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