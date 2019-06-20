Медведев: Президентам остались самые сложные политико-правовые вопросы интеграции









Дмитрий Медведев заявил, что президентам остались самые сложные интеграционные вопросы. Российский премьер после переговоров с главой беларусского правительства Сергеем Румасом встретился с президентом нашей страны.

Александр Лукашенко выразил готовность обсудить с Дмитрием Медведевым все актуальные вопросы, а также рассказал о предстоящих встречах с Владимиром Путиным.





Дмитрий Медведев отметил, что Беларусь и Россия сейчас находится на важном переговорном треке: идет обсуждение программы действий по исполнению Союзного договора, программы интеграции. Он сказал, что встреча с Сергем Румасом была продуктивно. Значительная часть интеграционной повестки согласована, но президента остались самые сложные вопросы.









«Это не означает, что не осталось ничего для президентов. Осталось, может быть, гораздо меньшее количество вопросов, но самых сложных,по которым нужно будет определиться даже с политико-правовой точки зрения. Но это в интересах наши стран и народов», — приводит БелТА слова Медведева.





Российский премьер отметил, что главы правительств надеются передать документы президентам в июле, а после получения их одобрения к ноябрю «можно было бы выйти на подписание дорожных карт по реализации всех этих инициатив».



