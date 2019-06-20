Палатки с валенками, матрёшками и трусами: на время Евроигр тусовочную минскую улицу превратили в колхозный рынок

Но не всё так просто! 21 июня, в день открытия Европейских игр, на очищенном от машин асфальте появились десятки торговых палаток. Теперь улица представляет собой смесь колхозного рынка и выставки достижений народного хозяйства. Здесь валенки и халаты, пиво и шашлык, передает "Еврорадио".





Выглядит всё это так:

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фото: www.facebook.com/daniel.anohin, @VSkripel, www.facebook.com/sasha.dudin.1, www.facebook.com/bogdan.korovets