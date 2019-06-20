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Палатки с валенками, матрёшками и трусами: на время Евроигр тусовочную минскую улицу превратили в колхозный рынок
Источник материала: Партизан
На время II Европейских игр на тусовочной улице Октябрьской в Минске перекрыли автомобильное движение. Десять дней улица, привлекающая туристов многочисленными граффити и концептуальными барами, будет пешеходной.
Но не всё так просто! 21 июня, в день открытия Европейских игр, на очищенном от машин асфальте появились десятки торговых палаток. Теперь улица представляет собой смесь колхозного рынка и выставки достижений народного хозяйства. Здесь валенки и халаты, пиво и шашлык, передает "Еврорадио".
Выглядит всё это так:
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фото: www.facebook.com/daniel.anohin, @VSkripel, www.facebook.com/sasha.dudin.1, www.facebook.com/bogdan.korovets
Фото: Виолетта Кофман.
II Европейские игры закончатся 30 июня. Тогда же улица Октябрьская вернёт себе привычный вид.
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Палатки с валенками, матрёшками и трусами: на время Евроигр тусовочную минскую улицу превратили в колхозный рынок
На время II Европейских игр на тусовочной улице Октябрьской в Минске перекрыли автомобильное движение. Десять дней улица, привлекающая туристов многочисленными...
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