Белорусские вузы будут обучать по-английски

Из 300 специальностей, по которым проходит обучение в белорусских вузах, около 150 будут преобразованы на подготовку на английском языке, транслируетамбициозную цель Министерства образования.

– Стоит задача начать подготовку специалистов по-английски на половине специальностей высшей школы, – пояснил Игорь Карпенко, глава Минобразования.

Правда, точные сроки в министерстве пока не назвали, лишь напомнили, что в Беларуси до 2020 года осуществляется проект концептуального подхода в развитии системы образования, а на перспективу приняты решения до 2030 года. Эти ориентиры и будут основополагающими в осуществлении образовательных «реформ».









– Предстоит сделать серьезную работу: перевести учебники, подготовить кадры, другие необходимые шаги, – добавил министр.





К слову, педагогов готовить для перехода вузов на английский уже начали. Этот вектор осуществляет Республиканский институт высшей школы вместе с МГЛУ.