ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Львове консульство Беларуси облили черной краской

21.06.2019 19:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ночью с 20 на 21 июня неизвестные облили черной краской здание Почетного консульства Беларуси во Львове. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, информацию подтвердили в полиции Львова.


Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Здание Почетного консульства Беларуси во Львове расположено на улице героев УПА. Ночью неизвестные облили окно, двери и вывеску дипмиссии черной краской.


Фото: Igor Zinkevych / Facebook

Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, личность подозреваемых устанавливается. В ведомстве ответили, что по украинским законам за такие действия предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью с 20 на 21 июня неизвестные облили черной краской здание Почетного консульства Беларуси во Львове. Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медведев: работа над союзным договором с Беларусью завершится только тогда, когда будет необратимо изменено законодательство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика