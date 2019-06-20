ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сивицкий – о российской угрозе: Беларусь для Кремля кажется легкой добычей

21.06.2019 18:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Аналитик – о том, почему российский руководитель все чаще говорит о Союзном государстве.

Сивицкий – о российской угрозе: Беларусь для Кремля кажется легкой добычей
Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время прямой телефонной линии, вновь заговорил о Беларуси.

– У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства, – заметил он.

По мнению российского лидера «это не единое государство, это не одно и то же». Вместе с тем Путин намекнул, что готов обсуждать вопросы создания союзного парламента, а также введения единой валюты двух стран.

В комментарии «Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий объяснил, что на самом деле означают слова Путина.


– То, что эта тема снова публично прозвучала, говорит о том, что создание Союзного государства является одним из приоритетов для руководства России, – считает он.

По мнению собеседника, такая активность Владимира Путина связана с несколькими внутренними и внешними обстоятельствами:

– Во-первых, сегодня в Кремле рассматривают создание Союзного государства как один из сценариев транзита власти в России в 2024 году. И Путин, у которого будет заканчиваться второй срок, сможет перейти на должность главы Союзного государства, чтобы сохранить свои полномочия.

Во-вторых, у Путина и российской правящей партии «Единая Россия» очень сильно снижается рейтинг поддержки населением. Он сейчас уже даже ниже, чем был в конце 2013 – начале 2014 года. То есть, перед началом войны с Украиной. И Союзное государство рассматривается как способ восполнить этот недостаток легитимности, способ поднять рейтинг Путина.

По словам эксперта, в ближайшие годы Россия, скорее всего, продолжит испытывать экономические трудности из-за санкций и отсутствия реформ. А значит – единственным способом завоевать поддержку населения останется «игра мускулов» на внешнеполитическом фронте.

– Агрессивное поведение России во внешней политике будет продолжаться вплоть до 2024 года. И здесь, конечно, Беларусь рассматривается кремлевскими стратегами как легкая добыча, – подчеркивает Сивицкий.


Эксперт уверен, что все разговоры российских политиков насчет договора о Союзном государстве – это не более, чем игра слов. Точно так же, как и заявление Путина о том, что «об объединении с Беларусью речи не идет».

– Очевидно, что Россия рассчитывает на создание в какой-то мере нового государства с единым центром принятия решений. Безусловно, этот центр будет находиться в Москве. Кроме того, планируется создание единых атрибутов этого государства – валюта, парламент, президент. Единые вооруженные силы и силовые структуры. Единая внешняя политика…

При такой постановке вопроса, реализация союзного договора де-факто приведет к потери Беларусью своего суверенитета.

И мы видим все это на примере той модели, которую Россия выстроила с Южной Осетией и Абхазией. То есть формально, это территории считаются независимыми, но по сути находятся в «союзном государстве» с Россией. Но при этом все основные решения, конечно же, принимаются в Москве. Приблизительно такую же модель Россия хотела бы реализовать в Беларуси, – обращает внимание собеседник.

Сивицкий не исключает, что при реализации такого сценария, Беларусь вполне может превратиться в «серую зону» на карте Европы.

– Сегодня и белорусская власть, и гражданское общество должны задуматься о том, как объединить усилия, чтобы не допустить этого худшего сценария, – предупреждает аналитик.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик – о том, почему российский руководитель все чаще говорит о Союзном государстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Говорили о насущном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика