Сивицкий – о российской угрозе: Беларусь для Кремля кажется легкой добычей

Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время прямой телефонной линии, вновь заговорил о Беларуси.





– У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства, – заметил он.





По мнению российского лидера «это не единое государство, это не одно и то же». Вместе с тем Путин намекнул, что готов обсуждать вопросы создания союзного парламента, а также введения единой валюты двух стран.





«Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий объяснил, что на самом деле означают слова Путина. В комментариидиректор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийобъяснил, что на самом деле означают слова Путина.









– То, что эта тема снова публично прозвучала, говорит о том, что создание Союзного государства является одним из приоритетов для руководства России, – считает он.





По мнению собеседника, такая активность Владимира Путина связана с несколькими внутренними и внешними обстоятельствами:





– Во-первых, сегодня в Кремле рассматривают создание Союзного государства как один из сценариев транзита власти в России в 2024 году. И Путин, у которого будет заканчиваться второй срок, сможет перейти на должность главы Союзного государства, чтобы сохранить свои полномочия.





Во-вторых, у Путина и российской правящей партии «Единая Россия» очень сильно снижается рейтинг поддержки населением. Он сейчас уже даже ниже, чем был в конце 2013 – начале 2014 года. То есть, перед началом войны с Украиной. И Союзное государство рассматривается как способ восполнить этот недостаток легитимности, способ поднять рейтинг Путина.





По словам эксперта, в ближайшие годы Россия, скорее всего, продолжит испытывать экономические трудности из-за санкций и отсутствия реформ. А значит – единственным способом завоевать поддержку населения останется «игра мускулов» на внешнеполитическом фронте.





– Агрессивное поведение России во внешней политике будет продолжаться вплоть до 2024 года. И здесь, конечно, Беларусь рассматривается кремлевскими стратегами как легкая добыча, – подчеркивает Сивицкий.









Эксперт уверен, что все разговоры российских политиков насчет договора о Союзном государстве – это не более, чем игра слов. Точно так же, как и заявление Путина о том, что «об объединении с Беларусью речи не идет».





– Очевидно, что Россия рассчитывает на создание в какой-то мере нового государства с единым центром принятия решений. Безусловно, этот центр будет находиться в Москве. Кроме того, планируется создание единых атрибутов этого государства – валюта , парламент, президент. Единые вооруженные силы и силовые структуры. Единая внешняя политика…





При такой постановке вопроса, реализация союзного договора де-факто приведет к потери Беларусью своего суверенитета.





И мы видим все это на примере той модели, которую Россия выстроила с Южной Осетией и Абхазией. То есть формально, это территории считаются независимыми, но по сути находятся в «союзном государстве» с Россией. Но при этом все основные решения, конечно же, принимаются в Москве. Приблизительно такую же модель Россия хотела бы реализовать в Беларуси, – обращает внимание собеседник.





Сивицкий не исключает, что при реализации такого сценария, Беларусь вполне может превратиться в «серую зону» на карте Европы.





– Сегодня и белорусская власть, и гражданское общество должны задуматься о том, как объединить усилия, чтобы не допустить этого худшего сценария, – предупреждает аналитик.