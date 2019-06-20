ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую линию и прием граждан по личным вопросам в Щучинском районе.

Жители области обратились к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области со своими проблемами, которые касались благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог, получения и приватизации жилья, начисления заработной платы, качества телевещания. А болельщиков мини-футбольного клуба «Лидсельмаш» тревожит, что команда – один из лидеров чемпионата, выигравшая немало трофеев, неоднократный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны, добившаяся наивысшего результата среди всех белорусских команд на европейской арене, сейчас находится на грани развала из-за сложного финансового положения. Иван Лавринович пообещал, что разберется в ситуации, изучит мнение всех заинтересованных сторон и сделает все возможное, чтобы поддержать спорт в регионе.

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Жительницу городского поселка Острино Щучинского района интересовало, как будет развиваться населенный пункт, включенный в комплексную программу по благоустройству и развитию малых населенных пунктов. Иван Лавринович отметил, что уже в ближайшее время начнутся работы по благоустройству городского поселка, ремонту социальных объектов, модернизации инженерных сетей. И подчеркнул, что необходимо информировать жителей о том, что сделано и что планируется сделать: «О власти судят по конкретным делам и результату».

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Жители деревни Резы, которая недавно вошла в состав города, сетовали, что, став горожанами, они обязаны переделать всю техническую документацию на домовладения, а это большие финансовые расходы. Помощник Президента пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время и дал поручение представителям соответствующих районных и областных структур.

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Пенсионерка из Щучина просила решить проблему с подтоплением ее частного жилого дома, жители ряда домов по улице Островского рассказали, что не первый год ждут благоустройства своих дворовых территорий…

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Иван Лавринович детально вникал в каждую проблему. Ряд вопросов, поступивших во время приема и прямой линии, решались оперативно, некоторые рассмотрят специалисты с выездом на место.

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

– В целом проблемы в Щучинском районе решаются оперативно и конкретно, – отметил Иван Лавринович после окончания многочасового приема. – А это значит, что местная власть справляется с поставленными задачами.

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области также отметил, что очень важно вести с людьми диалог, потому что часто люди страдают из-за отсутствия элементарной информации. Особую роль в решении задач на местах Иван Лавринович отводит депутатскому корпусу всех уровней.

Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

– Люди должны видеть, чем занимаются их избранники. Нет результатов деятельности на местах – нет доверия. Причем спектр решаемых вопросов должен быть всеобъемлющим: сельскохозяйственное производство, жизнь в глубинке, дороги, экспорт, благоустройство, помощь малому и среднему бизнесу, создание новых рабочих мест, сохранение культурных ценностей, благотворительность… О власти судят по ее делам.

Практика прямых линий и личных приемов, по словам помощника Президента – инспектора по Гродненской области, весьма эффективна как способ узнать чаяния жителей каждого региона, услышать и оказать реальную помощь.

Алла БИБИКОВА
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую линию и прием граждан по личным вопросам в Щучинском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куртки мужские распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика