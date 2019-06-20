Иван Лавринович: «Власть обязана вести с людьми постоянный диалог»

Источник материала: Вороновская газета





Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую линию и прием граждан по личным вопросам в Щучинском районе.

Жители области обратились к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области со своими проблемами, которые касались благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог, получения и приватизации жилья, начисления заработной платы, качества телевещания. А болельщиков мини-футбольного клуба «Лидсельмаш» тревожит, что команда – один из лидеров чемпионата, выигравшая немало трофеев, неоднократный чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка страны, добившаяся наивысшего результата среди всех белорусских команд на европейской арене, сейчас находится на грани развала из-за сложного финансового положения. Иван Лавринович пообещал, что разберется в ситуации, изучит мнение всех заинтересованных сторон и сделает все возможное, чтобы поддержать спорт в регионе.





Жительницу городского поселка Острино Щучинского района интересовало, как будет развиваться населенный пункт, включенный в комплексную программу по благоустройству и развитию малых населенных пунктов. Иван Лавринович отметил, что уже в ближайшее время начнутся работы по благоустройству городского поселка, ремонту социальных объектов, модернизации инженерных сетей. И подчеркнул, что необходимо информировать жителей о том, что сделано и что планируется сделать: «О власти судят по конкретным делам и результату».





Жители деревни Резы, которая недавно вошла в состав города, сетовали, что, став горожанами, они обязаны переделать всю техническую документацию на домовладения, а это большие финансовые расходы. Помощник Президента пообещал разобраться в ситуации в ближайшее время и дал поручение представителям соответствующих районных и областных структур.





Пенсионерка из Щучина просила решить проблему с подтоплением ее частного жилого дома, жители ряда домов по улице Островского рассказали, что не первый год ждут благоустройства своих дворовых территорий…





Иван Лавринович детально вникал в каждую проблему. Ряд вопросов, поступивших во время приема и прямой линии, решались оперативно, некоторые рассмотрят специалисты с выездом на место.





– В целом проблемы в Щучинском районе решаются оперативно и конкретно, – отметил Иван Лавринович после окончания многочасового приема. – А это значит, что местная власть справляется с поставленными задачами.

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области также отметил, что очень важно вести с людьми диалог, потому что часто люди страдают из-за отсутствия элементарной информации. Особую роль в решении задач на местах Иван Лавринович отводит депутатскому корпусу всех уровней.





– Люди должны видеть, чем занимаются их избранники. Нет результатов деятельности на местах – нет доверия. Причем спектр решаемых вопросов должен быть всеобъемлющим: сельскохозяйственное производство, жизнь в глубинке, дороги, экспорт, благоустройство, помощь малому и среднему бизнесу, создание новых рабочих мест, сохранение культурных ценностей, благотворительность… О власти судят по ее делам.

Практика прямых линий и личных приемов, по словам помощника Президента – инспектора по Гродненской области, весьма эффективна как способ узнать чаяния жителей каждого региона, услышать и оказать реальную помощь.

Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/