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В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины

На два дня парк агрогородка превратился в спортивную площадку. Дартс, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, армрестлинг и не только объединили активных, креативных и влюбленных в спорт молодых людей района. Пять команд из отдела образования райисполкома (капитан Александр Михневич), КСУП э/б «Погородно» (Игорь Пашкелевич), Вороновской ЦРБ (Максим Бабына), КСУП «Дотишки» (Ярослав Геложень) и РУП ЖКХ (капитан Наталья Сенканец) боролись за лидерство в состязании, организованном районным комитетом БРСМ.


В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины

Открывая турслет, заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович подчеркнул, что он приурочен 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беларуси. И традиционно пожелал всем спортсменам удачи, а выигрыша — самым достойным.

Вскоре участники турслета бросили вызов друг другу. На импровизированных спортивных площадках царил дух соперничества. Окрики болельщиков: «Давай!», «Вперед!», «Смелее!» — будоражили тишину погородненского парка. Пока одни соревновались, другие благоустраивали быт. Каждая из команд проявила большую фантазию в оформлении своей стоянки. Скоро палаточный «городок» наполнили приятные запахи еды, приготовленной на костре. Где-то зазвучала гармонь, будто приглашала всех на вечернюю зажигательную дискотеку, подготовленную местным Центром культуры.


В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины
В десятый раз турслет собрал в Погородно молодежь Вороновщины

Подробнее о турслете и победителях состязаний читайте на страницах «ВГ».

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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На два дня парк агрогородка превратился в спортивную площадку. Дартс, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, армрестлинг и не только объединили активных, креативных...
 
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