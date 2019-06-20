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Заседание районного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией состоялось 18 июня в Вороновском РОВД

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заседание районного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией состоялось 18 июня в Вороновском РОВД

В повестке заседания важные и актуальные вопросы — причины роста количества краж и меры по предупреждению коррупционных преступлений в предприятиях агропромышленного комплекса района. В координационном совещании приняли участие первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия А.К. Ясинский, заместитель председателя райисполкома А.А. Карпович, председатели сельских советов, участковые инспекторы милиции. Какие были сделаны акценты, рассказал прокурор Вороновского района Валерьян Колесник:

— Основанием для вынесения на заседание координационного совета райисполкома по противодействию коррупции первого вопроса послужил рост краж на территории района (с 29 в минувшем году до 33 за аналогичный период текущего года). Были проанализированы причины и условия, способствующие совершению краж. В большинстве случаев они совершались из домов, которые используются для периодического проживания. Предметами хищения стали предметы быта, инструменты, металлические изделия. Основной их причиной стала беспечность самих собственников имущества: оставление вещей без присмотра, недостаточное оснащение имущества техническим укреплением, ветхие оконные рамы, запоры. Что касается краж велосипедов, то они происходят также из-за беспечности собственников. Хищения транспортного средства совершаются из подъездов многоквартирных домов, возле магазинов из-за того, что велосипеды не взяты под замок, иногда дети их просто оставляют на дороге.

Особую озабоченность вызывают факты хищения имущества в сельхозпредприятиях. Их причинами становятся отсутствие сторожевой охраны, недостаточное освещение, отсутствие ограждения, недостаточно надежные замки на дверях. Это неоднократно в ходе рейдов выявляют сотрудники РОВД. По результатам 120 рейдовых проверок сотрудники РОВД вынесли 39 представлений руководителям субъектов хозяйств об устранении нарушений законодательства о сохранности собственности. Вместе с тем не все руководители приняли меры по выполнению норм закона, за что 12 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Так, недавно в КСУП «Мисевичи» с фермы «Лебяда» были украдены пять телят. Приченен ущерб предприятию в сумме около 3 тысяч рублей. С 6 на 7 июня в Курчевцах на мехмастерских данного хозяйства похищены 5 механизмов привода ножа качающей шайбы с МКШ. И это накануне уборки урожая! Ущерб составил более 3 тысяч рублей. В связи с этим с отчетом на заседании координационного совещания выступил директор КСУП «Мисевичи» А.А. Бурнос. Он пояснил, что для стабилизации сложившейся ситуации при содействии управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома планируется установить технические средства наблюдения на территориях ферм, мехдворов и складских помещений.

Местным органам исполнительной власти и участковым инспекторам милиции было поручено усилить работу по профилактике краж путем информирования населения о том, как можно избежать хищения имущества, а также размещения наглядных тематических буклетов в общедоступных местах.

По вопросу предупреждения коррупционных проявлений в сфере АПК района был заслушан начальник райсельхозпрода А.К. Ясинский. С целью недопущения сельхозорганизациями коррупционных преступлений присутствующим был приведен случай выявления в одном из сельхозпредприятий района грубых нарушений законодательства о госзакупках. По результатам проверки председателю райисполкома и руководителю хозяйства были вынесены представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. К административной ответственности привлечены 6 должностных лиц, поставлен вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой потребовано возмещение виновными должностными лицами причиненного государству ущерба на сумму более 5 тысяч рублей.

По результатам работы координационного совещания приняты конкретные решения, направленные на снижение уровня краж и профилактику коррупционных правонарушений и преступлений.

Материалы предоставлены прокуратурой Вороновского района.

 
 
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В повестке заседания важные и актуальные вопросы — причины роста количества краж и меры по предупреждению коррупционных преступлений в предприятиях...
 
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