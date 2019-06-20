"Савушкин продукт" намерен инвестировать в Березовский сыродельный комбинат до $30 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Савушкин продукт" намерено инвестировать в модернизацию производства Березовского сыродельного комбината до $30 млн, сообщили БЕЛТА на предприятии.





Речь о перспективах развития комбината, который входит в состав ОАО, шла во время встречи председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса с трудовым коллективом филиала предприятия в Иваново. По словам генерального директора ОАО "Савушкин продукт" Александра Савчица, модернизацию производства сыродельного комбината планируется провести в течение 2019-2020 годов. "Что касается работы Ивановского цеха, в городе запланировано строительство новых очистных сооружений ввиду увеличения производства. Не исключено также, что здесь появится цех по производству экологически чистых молочных продуктов", - сказал Александр Савчиц.





На 1 июня списочная численность работников Березовского сыродельного комбината составляла 1248 человек, из них 198 трудятся в Ивановском цехе. В декабре 2015 года на предприятии был реализован крупный инвестпроект "Организация производства сухих молочных продуктов". Сейчас этот производственный участок загружен на 100%. За январь-май текущего года в Ивановском цехе переработано 77,5 тыс. т сыворотки. Здесь производится сухая сыворотка в ассортименте и сухой сывороточно-жировой концентрат "Ультрафат". Также есть участок по производству заменителей цельного молока, используемых в животноводстве для выпойки телят.

ОАО "Савушкин продукт" приобрело государственный пакет акций ОАО "Березовский сыродельный комбинат" в размере более 62% уставного фонда осенью 2018 года. Молочный холдинг является одним из крупнейших в Беларуси производителем молочной продукции и соков. В сутки компания перерабатывает более 2 тыс. т молока, выпускает более 200 наименований натуральной молочной и соковой продукции. Регулярные экспортные поставки осуществляются в более чем 20 стран. Среди них Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Сингапур, Республика Корея и страны ЕС.

История Березовского сыродельного комбината берет начало в 1944 году, когда был основан Березовский молочный завод. Предприятие выпускает сыры (твердые, полутвердые, плавленые, колбасные, мягкие), а также цельномолочную продукцию, сливочное масло, йогурты и кисломолочные напитки, творожные глазированные сырки, мороженое, майонез, сухие молочные продукты.