Атмосферу последнего мирного дня 1941 года воссоздали в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня на главной пешеходной улице города воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года, передает корреспондент БЕЛТА.





Улица Советская превратилась музейную площадку под открытым небом с интерактивными зонами. В стиле 40-х годов ХХ века оформлены некоторые торговые объекты, сценические площадки. Творческие коллективы подготовили специальную музыкальную программу, музеи - тематические выставки, чтобы показать брестчанам и гостям, каким был областной центр накануне Великой Отечественной войны.





"21 июня 1941 года была суббота. В городе царило внешнее спокойствие. Люди смотрели фильмы, танцевали в парке, но внутренне ощущали тревогу, как будто перед грозой. Они знали, что надвигается война, но искренне надеялись, что беды удастся избежать. В то время в Бресте проживали более 60 тыс. человек", - рассказала заведующая научно-просветительным отделом областного краеведческого музея Зинаида Кульша.

Особое внимание публики привлекли участники IX Международного военно-исторического слета "22 июня. Брестская крепость". Реконструкторы под аккомпанемент оркестра Брестской военной комендатуры прошли маршем по улицам областного центра. В шествии приняли участие около 250 человек. Они были облачены в форму солдат и офицеров различных родов войск Красной армии образца 1941 года. В колонне велосипеды, можно было увидеть раритетную технику - мотоциклы и автомобили.





В этом году события обороны Брестской крепости восстановят около 550 любителей истории. Гомельчанин Денис Гатальский - реконструктор с немалым опытом, но в памятных мероприятиях в Бресте участвует впервые. "Для меня это значимое событие, давно хотел попасть сюда. Я участвовал в реконструкциях в разных городах, но в Бресте началась война, поэтому для меня важно побывать именно на этой земле. Уже здесь советский народ показал врагу, что не сдастся и сможет защитить себя", - подчеркнул молодой человек.

Вместе с белорусами реконструируют оборону цитадели их единомышленники из 13 стран. Среди них и 16-летний француз Александр Бердье. "В прошлом году уже участвовал в слете. Во-первых, мне нравится история, поэтому интересно поучаствовать в реконструкции военных событий. Во-вторых, это позволяет сохранять память защитников крепости", - добавил юноша. К реконструкции он готовится в компании брестских кадетов.

С воссоздания атмосферы последнего мирного дня в Бресте начинаются мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Ночью в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" пройдет митинг-реквием, затем в 4.30 состоится масштабная реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.