Представители 22 государств станут участниками конкурсов АрМИ-2019 в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Представители 22 государств подали заявки на участие в конкурсах Армейских международных игр - АрМИ-2019, которые пройдут на полигоне Брестский с 3 по 15 августа. Об этом сообщил журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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В этом году Беларусь примет два конкурса Армейских международных игр - "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". Всего ожидается около 300 участников. В соревнованиях среди снайперов заявлено 24 команды, в том числе впервые из Индии и Кубы. Помимо этого будут наблюдатели из трех стран: Турции, Бразилии и Шри-Ланки. "Полярная звезда" - конкурс среди подразделений специального назначения - будет проводиться впервые. В нем будут участвовать военнослужащие Беларуси и России. За соревнованиями спецназовцев планируют наблюдать представители Казахстана, Венесуэлы и Сербии.

"В сравнении с прошлым годом количество стран-участниц увеличилось. По престижности "Снайперский рубеж" уже превосходит танковый биатлон. Мы добавили новые упражнения для борьбы снайперов: в большей степени они будут связаны со стрельбой по подвижным целям и ночной стрельбой. Согласовали программу со странами-участницами, она всех устроила. Здесь идет обмен опытом и при этом присутствует серьезная состязательность - все хотят победить", - отметил Вадим Денисенко.

Насыщенная программа ожидает и участников конкурса "Полярная звезда". Он будет состоять из шести этапов. На первом проверят огневую, медицинскую и тактико-специальную подготовку военнослужащих. Запланировано десантирование на точность приземления, штурм здания. Затем подразделения специального назначения ждет 30-километровый марш, водная переправа, зараженный участок местности. Также им предстоит преодолеть заминированную территорию, продемонстрировать способность ориентироваться по азимуту, ночной захват объекта. Самым зрелищным обещает быть последний этап - эвакуация групп вертолетом, которая будет сопровождаться преодолением полосы препятствий.

"Особенность этого конкурса в том, что помимо парашютных систем специального назначения будет использоваться беспарашютное десантирование. Из-за этого, возможно, многие коллеги отказались от участия в соревнованиях. Посмотрим, может быть, в следующем году будем смягчать программу, чтобы было больше участников. А вообще Полярная звезда - один из основных ориентиров разведчиков, отсюда и название конкурса", - пояснил начальник отдела разведывательного управления штаба командования сил специальных операция ВС Беларуси полковник Николай Смехович.

Сегодня в Бресте представители стран - участниц Армейских международных игр провели рекогносцировку на местности, отработали различные элементы конкурсов. Открытие соревнований состоится 3 августа на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", закрытие - 15 августа на Брестском полигоне.

Всего в АрМИ-2019 примут участие 34 государства, которые планируют направить на соревнования 216 команд. Беларусь подала заявку на участие в 18 конкурсах, которые пройдут на территории России, Казахстана, Китая, Армении.