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Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева

21.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкие наездницы вернулись с медалями и дипломами  с Открытых Олимпийских дней молодежи по преодолению препятствий, которые проходили на базе Могилевского областного центра по конному спорту и пятиборью.

 

Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева
Катя Лахондикова  на Магелане

 

В маршруте с преодолением препятствий до 130 см первое место заняла Анастасия Фролова на Эпилоге. Ксения Геллер взяла золото вместе с Эйсидорой до 100 см, второе место до 100 см у дебютантки соревнований Аннны Урбанович и Бая. Ксюша и Эйсидора заняли также третье место в программе “Трудный класс” до 120 см и второе — до 90 см. Екатерина Лахондикова на Магелане завоевала 1 место в дисциплине до 110 см — она выполнила норматив первого разряда. Вместе с Магеланом они будут участвовать в республиканских Олимпийских днях молодежи в Бресте в конце июля.

 

Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева
Аня Урбанович на Бае

 

Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева
Ксюша Геллер и  Эйсидора

 

Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева
Настя Фролова на Эпилоге

 

Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева


 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  Горецкие наездницы вернулись с медалями и дипломами  с Открытых Олимпийских дней молодежи по преодолению препятствий, которые проходили на базе Могилевского...
 
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