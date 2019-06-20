Горецкие наездницы вернулись с медалями из Могилева

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкие наездницы вернулись с медалями и дипломами с Открытых Олимпийских дней молодежи по преодолению препятствий, которые проходили на базе Могилевского областного центра по конному спорту и пятиборью.





В маршруте с преодолением препятствий до 130 см первое место заняла Анастасия Фролова на Эпилоге. Ксения Геллер взяла золото вместе с Эйсидорой до 100 см, второе место до 100 см у дебютантки соревнований Аннны Урбанович и Бая. Ксюша и Эйсидора заняли также третье место в программе “Трудный класс” до 120 см и второе — до 90 см. Екатерина Лахондикова на Магелане завоевала 1 место в дисциплине до 110 см — она выполнила норматив первого разряда. Вместе с Магеланом они будут участвовать в республиканских Олимпийских днях молодежи в Бресте в конце июля.















