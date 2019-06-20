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Зрители пришли на «Динамо» за три часа до открытия Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня должны открыться Вторые Европейские игры. Вместе с болельщиками, которые пришли на стадион «Динамо» сильно заранее, зажжение огня Игр ждет и корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Большинство болельщиков прислушались к совету организаторов по времени приезда, чтобы без спешки пройти досмотр, найти свои места. К тому же в 20:00 начнется так называемое пре-шоу, где организаторы расскажут, как себя вести во время трансляции и как сделать церемонию более красочной с помощью современных технологий.

Каждый человек, который придет на стадион, получит набор зрителя. В нем будут разные элементы, например, светящиеся светодиодные браслеты. В определенные моменты они зажгутся. То есть каждый человек будет участником этой церемонии, каждый почувствует, что в этот момент он тоже виден и находится в центре внимания.

Церемонию открытия сделали очень технологичной. Так, каждый номер выступлений артистов дополнят виртуальной реальностью. Поэтому для просмотра церемонии всем присутствующим на стадионе организаторы рекомендовали установить специальное мобильное приложение. Наведя телефоны на сцену, можно будет увидеть различные 3D-эффекты, помимо выступления артистов и интересных номеров.

Готовила церемонию огромная международная команда – около 2 тыс. человек. Были там и белорусы. Выступать в основном будут белорусские артисты, но будут и хедлайнеры, например, всемирно известная оперная певица Анна Нетребко и певец из Казахстана Димаш Кудайбергенов, победитель «Славянского базара». Наблюдать за открытием II Европейских игр смогут более 22 тыс. зрителей на трибунах.

Телеаудитория, по предварительным оценкам, составит до 500 млн человек, не только в Европе, но и в странах Северной и Южной Америки.

Самый трогательный момент – это зажжения факела. Эту миссию доверили трехкратному олимпийскому чемпиону, легендарному борцу Александру Медведю. Когда пламя мира внесут на стадион после длительного путешествия, которое оно совершало в течение 50 дней по странам Европы и белорусским городам.



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Теги: Минск
 
 
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Они прислушались к организаторам, которые попросили сделать так во избежание спешки и чтобы все успели найти свои места.
 
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