В Минске прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) прошло в Минске. Его участники одобрили ряд соглашений, в том числе о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, а также – о введении в странах Союза единых правил начисления акцизов на табак и алкоголь, передает телеканал «МИР 24».

Новые ставки планируют ввести с 2024 года. Но прежде эти документы должны подписать все государства ЕАЭС. И сегодня же на совете говорили, что Союзу необходимы единые требования для допуска товаров на общий рынок.

«Нечеткое разделения сферы технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер являются одной из причин появления необоснованных запретов. Когда за нарушение требования технических регламентов службы другого направления могут принимать меры», – подчеркнул член коллегии по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Помимо этого, на заседании обсуждали вопросы промышленной кооперации, таможенного регулирования и международного сотрудничества.