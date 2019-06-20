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В Минске прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) прошло в Минске. Его участники одобрили ряд соглашений, в том числе о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, а также – о введении в странах Союза единых правил начисления акцизов на табак и алкоголь, передает телеканал «МИР 24».
Новые ставки планируют ввести с 2024 года. Но прежде эти документы должны подписать все государства ЕАЭС. И сегодня же на совете говорили, что Союзу необходимы единые требования для допуска товаров на общий рынок.
«Нечеткое разделения сферы технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер являются одной из причин появления необоснованных запретов. Когда за нарушение требования технических регламентов службы другого направления могут принимать меры», – подчеркнул член коллегии по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
Помимо этого, на заседании обсуждали вопросы промышленной кооперации, таможенного регулирования и международного сотрудничества.
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На встрече участники одобрили ряд соглашений, среди которых введение в странах Союза единых правил начисления акцизов на табак и алкоголь.
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