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Медведев: Москва и Минск говорят об интеграции на одном языке
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь говорят на одном языке об интеграции. Однако ряд вопросов по-прежнему требует досогласования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам своих
Глава российского правительства отметил, что переговоры прошли хорошо.
По словам премьера, у двух стран есть три группы вопросов, которые необходимо решить. В первую группу он включил те, по которым у Москвы и Минска одинаковое понимание сути и сроков внедрения тех или иных решений. Вторая группа – те вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики, которые нужно принять, или в социальной сфере, но где нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, здесь необходимы досогласования.
Белорусский визави Медведева Сергей Румас по итогам встречи отметил, что Беларусь и РФ нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки. К ноябрю две страны должны согласовать дорожные карты интеграции по всем секторам экономики.
Сейчас Медведев проводит переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча проходит в минском Дворце Независимости. После российский премьер
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По словам белорусского премьера Сергея Румаса, две страны должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты.
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