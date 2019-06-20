Медведев: Москва и Минск говорят об интеграции на одном языке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь говорят на одном языке об интеграции. Однако ряд вопросов по-прежнему требует досогласования, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам своих переговоров с главой белорусского кабмина Сергеем Румасом, сообщает ТАСС .

Глава российского правительства отметил, что переговоры прошли хорошо.

«Мы понимаем друг друга, слышим друг друга и абсолютно искренне, не для того, чтобы соблюсти дипломатический этикет, скажу, что мы по интеграционной тематике говорим на одном языке», – подчеркнул Медведев.

По словам премьера, у двух стран есть три группы вопросов, которые необходимо решить. В первую группу он включил те, по которым у Москвы и Минска одинаковое понимание сути и сроков внедрения тех или иных решений. Вторая группа – те вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики, которые нужно принять, или в социальной сфере, но где нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовывать, здесь необходимы досогласования.

«И есть третья категория, она относительно небольшая, может, даже совсем небольшая, по которой необходимо провести дополнительные консультации», – сказал премьер.

Белорусский визави Медведева Сергей Румас по итогам встречи отметил, что Беларусь и РФ нашли понимание по большинству вопросов интеграционной повестки. К ноябрю две страны должны согласовать дорожные карты интеграции по всем секторам экономики.