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В Каменце огласили приговор водителю, которая катала парней на привязанном к Mercedes капоте
Источник материала: Tut.by
21 июня в суде Каменецкого района огласили приговор 19-летней девушке за ДТП, в котором один человек погиб, а второй получил тяжкие телесные повреждения,
Авария, за которую судили девушку,
Девушку суд признал виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжких телесных повреждений другому. Ей назначили 1 год лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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В ДТП один человек погиб, второй получил тяжкие телесные.
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