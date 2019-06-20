В Каменце огласили приговор водителю, которая катала парней на привязанном к Mercedes капоте

Источник материала: Tut.by

21 июня в суде Каменецкого района огласили приговор 19-летней девушке за ДТП, в котором один человек погиб, а второй получил тяжкие телесные повреждения, сообщили в пресс-службе областного суда.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Авария, за которую судили девушку, произошла 10 января . В тот день компания из 5 молодых людей привязала капот от автомобиля к Mercedes обвиняемой и поехала кататься на нем по деревне. Напротив дома № 9 по улице Вирко 18-летняя девушка-водитель (стаж вождения — 12 дней) допустила занос буксируемого устройства, в результате чего капот влетел в столб. В ДТП один человек погиб, второй попал в реанимацию.

Девушку суд признал виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть одного человека и причинение тяжких телесных повреждений другому. Ей назначили 1 год лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.