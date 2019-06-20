Прямая трансляция начнется в 21.55

Источник материала: Ивьевский край





Церемония открытия соревнований пройдет на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. Более 22 000 зрителей смогут воочию понаблюдать за открытием II Европейских игр.

В подготовке шоу задействовано более 2000 человек: артисты, технические работники, гримеры, костюмеры, сценографы и балетмейстеры. На поле стадиона выйдут атлеты из 50 стран-участниц. Для создания трехмерных реалистичных объектов установят декорации из мобильных экранов, а в общей сложности будет использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования. Виртуальные объекты станут частью окружающего пространства, и их смогут увидеть не только пришедшие на стадион, установив специальное приложение на свои смартфоны, но и телезрители.

Главная задача церемонии - раскрыть богатую историю Беларуси, ее фольклор, завораживающие легенды и предания, представить памятники архитектуры, исторических личностей и современников. Зрители окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусской нации, увидят Евфросинью Полоцкую, Франциска Скорину, Радзивиллов, Марка Шагала, Янку Купалу, Якуба Коласа и многих других.

Подробности шоу организаторы держат в секрете, однако известно, что в концертной программе примут участие лучшие белорусские артисты: ведущие солисты оперы и балета, танцевальные коллективы, популярные исполнители. Также перед зрителями выступят оперная дива Анна Нетребко и победитель "Славянского базара 2015" Димаш Кудайбергенов.

Трогательным моментом станет завершение эстафеты огня "Пламя мира", которым будет зажжена модернизированная чаша на стадионе "Динамо", где уже горели искры спортивного праздника во время Олимпиады-80.