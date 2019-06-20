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В Минске проходит открытие II Европейских игр. Онлайн

21.06.2019 21:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичном стадионе «Динамо» сегодня пройдет церемония открытия II Европейских игр — самого массового спортивного события в истории Беларуси.

В Европейских играх выступит около 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Первые награды узнают своих обладателей уже в субботу.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Генеральным продюсером церемонии открытия выступил российский композитор Игорь Крутой. Режиссером-постановщиком — Алексей Сеченов.

Шоу начнется в 22.00 и продлится чуть более двух часов.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию церемонию.


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На столичном стадионе «Динамо» сегодня пройдет церемония открытия II Европейских игр - самого массового спортивного события в истории Беларуси.
 
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