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В Минске проходит открытие II Европейских игр. Онлайн
Источник материала: Tut.by
На столичном стадионе «Динамо» сегодня пройдет церемония открытия II Европейских игр — самого массового спортивного события в истории Беларуси.
В Европейских играх выступит около 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Первые награды узнают своих обладателей уже в субботу.
Генеральным продюсером церемонии открытия выступил российский композитор Игорь Крутой. Режиссером-постановщиком — Алексей Сеченов.
Шоу начнется в 22.00 и продлится чуть более двух часов.
SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию церемонию.
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На столичном стадионе «Динамо» сегодня пройдет церемония открытия II Европейских игр - самого массового спортивного события в истории Беларуси.
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