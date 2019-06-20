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«Все организовано максимально педантично». Что говорят туристы о II Европейских играх?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта стала центром притяжения болельщиков и туристов. Здесь развернулась главная фан-зона
Евгений Поболовец, СТВ:
Уарт Брэдли, турист (Аризона, США):
Анна Афанасенко, туристка (Киев, Украина):
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Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта стала центром притяжения болельщиков и туристов. Здесь развернулась главная фан-зона II Европейских игр. В самом центре...
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