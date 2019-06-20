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«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

21.06.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никогда еще площадка у Дворца спорта не была настолько интерактивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

Гости фан-зоны могут стать как зрителями, так и участниками различных конкурсов и состязаний. Одна из популярных площадок в виде огромного сейфа организована «Беларусбанком».

«Все организовано максимально педантично». Что говорят туристы о II Европейских играх?

«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

Здесь дети с азартом собирают на время паззл в виде большой пластиковой карточки. С не меньшим азартом взрослые выстраивают столбик из фишек на рукоятке меча. Ну а присев на трон из золотых слитков, можно увидеть свое отражение в зеркале и узнать, что вы – главная ценность банка.

«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

Если кто-то в эти праздничные дни не забывает о делах, то специалисты банка готовы предоставить бесплатную финансовую консультацию.

«Беларусбанк» поставил огромный сейф с золотыми слитками на фан-зоне Европейских игр

Ольга Зенькевич, главный специалист управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Она располагается не только у Дворца спорта, но и на «Минск-Арене», «Чижовка-Арене». Каждая из них – это не только интерактивная площадка, это еще частичка философии банка. Ведь при их создании мы брали за основу такие ценности, как клиентоориентированность, надежность, динамичность, развитие и открытость.

Подробнее – в видеоматериале.

*На правах рекламы

Люди в материале: Ольга Зенькевич, Евгений Поболовец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Никогда еще площадка у Дворца спорта не была настолько интерактивной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости фан-зоны могут стать...
 
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