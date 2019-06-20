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«Мне нравится Димаш Кудайбергенов»: что говорили зрители за пару часов до церемонии открытия II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Считанные минуты остаются до начала самого яркого момента европейской Олимпиады – церемонии открытия Игр на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этого без преувеличения ждут во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть шоу своими глазами. Что сейчас происходит на главной олимпийской площадке Европы и в ее окрестностях, узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Сама церемония открытия начнется примерно в 22:00. Тем, кто пришел раньше, скучать не придется – есть разные интересности, есть волонтеры, которые не дадут скучать гостям сегодняшнего праздника.
Предвкушаю радости и эмоции, потому что мне нравится Димаш Кудайбергенов. Сегодня будет и Игорь Крутой, и Анна Нетребко, поэтому очень хочется их послушать. И, наверное, много-много еще будет интересного.
Ожидания самые приятные. Приехал из города-героя Москвы. Действительно сильно, судя по количеству сотрудников, организаторов. Я думаю, что все будет здорово.
Масштабно и очень классно. Ожидаю очень больших эмоций. Будет круто, я думаю.
Эмоции просто зашкаливают – такое событие для Беларуси. Думаю, что все будет просто на высшем уровне.
Мы пообщались с одним из организаторов в преддверии старта церемонии открытия.
Евгений Тимащук, генеральный подрядчик по организации церемонии открытия II Европейских игр:
Подготовка восьми месяцев сжимается в два часа проведения шоу. Каждый человек этой большой тысячной команды по секундам выполняет огромное количество действий, и от каждого человека зависит многое во всей цепочке.
Церемония закончится примерно в 24:00. Добраться домой будет несложно, потому что работа общественного транспорта продлена: метро будет работать до 04:00, наземный общественный транспорт – до 02:00.
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«Мне нравится Димаш Кудайбергенов»: что говорили зрители за пару часов до церемонии открытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Считанные минуты остаются до начала самого яркого момента европейской Олимпиады – церемонии открытия Игр на стадионе «Динамо», сообщили в...
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