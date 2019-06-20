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Отец залез в кроватку, чтобы утешить плачущую дочь. Посмотрите, что получилось в итоге
Источник материала: СТВ
Воспитание детей может принести трудности родителям. Маленькие дети часто плачут и не любят долго оставаться в одиночестве. Поэтому, чтобы успокоить малыша, иногда требуется найти более творческий способ.
Один папа решил утешить своего плачущего 8-месячного ребенка. Мужчина залез в кроватку, его дочка уснула, но потом показала отцу, что просто так уйти от нее не получится.
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Ролик начинается с маленькой девочки, которая плачет в своей кроватке. Малышка явно не хочет ложиться спать, поэтому она немного расстроена. Заботливый отец пытается уложить ее, девочка сопротивляется – встает и снова отказывается ложиться.
Поэтому папа, желая успокоить свою дочь, делает то, о чем многие бы не догадались – залазит в кроватку. Как только мужчина в нее забрался, дочка легла ему на грудь и мгновенно успокоилась.
Но на этом трудности родителя не закончились. После того, как ребенок успокаивается и начинает засыпать, папе нужно выйти из кроватки, не разбудив свою дочь. Мужчина пару раз пытается встать, но дочь просыпается и мгновенно обхватывает его, не давая ему убежать.
В итоге папа пробует выбраться, но нужно поднять девочку, чтобы сделать это. По выражению лица отца можно понять, что такой способ убаюкивания ребенка он не попробует снова. Однако смекалка папы сработала – дочка успокоилась, просто папа попал в ловушку в процессе – неудобно спать в маленькой и тесной кроватке.
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Воспитание детей может принести трудности родителям. Маленькие дети часто плачут и не любят долго оставаться в одиночестве. Поэтому, чтобы успокоить малыша,...
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